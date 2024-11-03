Какими будут выплаты пенсии для украинцев с 1 ноября 2024 года

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В ноябре 2024 года пенсии увеличат для пенсионеров, имеющих право на возрастную надбавку. Повышение коснется тех, кто достигнет возраста 70, 75 или 80 лет.

Новини.LIVE рассказывают, как изменятся пенсии для украинцев с 1 ноября.

Читайте также:

Какими будут пенсии в ноябре

В ноябре 2024 отдельные категории пенсионеров получат надбавки к пенсии. Это касается тех, кто достигнет возраста 70, 75 или 80 лет.

Для назначения надбавки общий размер пенсионных выплат не должен превышать 10340,35 грн (средняя зарплата для расчета пенсий за 2020 год).

Текущие размеры возрастных надбавок:

70-74 года — дополнительно 300 грн;

75-79 лет — 456 грн;

80 лет и старше — 570 грн.

Пенсионеры, которые достигнут указанного возраста в ноябре, получат надбавку автоматически, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, мы писали о пенсиях военных на госудержании. Согласно правилам, украинские военнослужащие имеют право на несколько видов пенсий.

Также мы писали, что реформа МСЭК не повлияет на выплаты пенсий для людей с инвалидностью, имеющих на них законное право. В этом заверила министерша социальной политики Оксана Жолнович.