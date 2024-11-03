Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Как изменятся пенсии с ноября — у кого будет право на прибавку arrow

Как изменятся пенсии с ноября — у кого будет право на прибавку

3 ноября 2024 05:29
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Какими будут выплаты пенсии для украинцев с 1 ноября 2024 года
Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В ноябре 2024 года пенсии увеличат для пенсионеров, имеющих право на возрастную надбавку. Повышение коснется тех, кто достигнет возраста 70, 75 или 80 лет.

Новини.LIVE рассказывают, как изменятся пенсии для украинцев с 1 ноября.

Читайте также:

Какими будут пенсии в ноябре

В ноябре 2024 отдельные категории пенсионеров получат надбавки к пенсии. Это касается тех, кто достигнет возраста 70, 75 или 80 лет.

Для назначения надбавки общий размер пенсионных выплат не должен превышать 10340,35 грн (средняя зарплата для расчета пенсий за 2020 год).

Текущие размеры возрастных надбавок:

  • 70-74 года — дополнительно 300 грн;
  • 75-79 лет — 456 грн;
  • 80 лет и старше — 570 грн.

Пенсионеры, которые достигнут указанного возраста в ноябре, получат надбавку автоматически, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, мы писали о пенсиях военных на госудержании. Согласно правилам, украинские военнослужащие имеют право на несколько видов пенсий.

Также мы писали, что реформа МСЭК не повлияет на выплаты пенсий для людей с инвалидностью, имеющих на них законное право. В этом заверила министерша социальной политики Оксана Жолнович.

Украина выплаты пенсионеры деньги пенсии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 В Чернигове женщина похитила из магазина куртку — приговор суда

08:01 Южная Корея может увеличить помощь Украине, — ISW

07:44 В Киеве упали обломки беспилотника — фото последствий

07:30 Повестки с задержкой по почте — могут ли за них штрафовать

07:21 В Харькове судили монаха-рецидивиста — выманивал в церкви деньги

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

07:15 Стало известно, попал ли Довбик в заявку на следующий матч Ромы

07:01 Клиенты ПриватБанка не могут снять деньги за границей — детали

06:40 Цены на медь в ноябре — сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:30 Выплаты родственникам на похорон воина — размер денежной помощи

06:30 Цены на кукурузу — сколько стоит зерно в начале ноября

08:02 В Чернигове женщина похитила из магазина куртку — приговор суда

08:01 Южная Корея может увеличить помощь Украине, — ISW

07:44 В Киеве упали обломки беспилотника — фото последствий

07:30 Повестки с задержкой по почте — могут ли за них штрафовать

07:21 В Харькове судили монаха-рецидивиста — выманивал в церкви деньги

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

07:15 Стало известно, попал ли Довбик в заявку на следующий матч Ромы

07:01 Клиенты ПриватБанка не могут снять деньги за границей — детали

06:40 Цены на медь в ноябре — сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:30 Выплаты родственникам на похорон воина — размер денежной помощи

06:30 Цены на кукурузу — сколько стоит зерно в начале ноября

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд