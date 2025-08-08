Видео
Главная Финансы Как увеличилась средняя зарплата в Украине — эксперт назвал цифры

Как увеличилась средняя зарплата в Украине — эксперт назвал цифры

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 21:14
Средняя зарплата в Украине — как увеличились выплаты
Женщина считает деньги. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Украине выросла средняя заработная плата на 20-25%. Больше всего зарабатывают работники IT-сферы.

Об этом сообщила доцент кафедры финансов НУБИП Виктория Рудевская в эфире День.LIVE 8 августа.

Читайте также:

Какая средняя зарплата в Украине

Рудевская отметила, несмотря на то, что средняя зарплата выросла, реальная покупательная способность остается ограниченной. По ее данным, больше всего зарабатывают айтишники и банкиры.

"Самые большие зарплаты получают айтишники — около 60-65 тыс. грн, банкиры — 50-55 тыс. грн и работники авиаотрасли — около 52 тыс. грн. Но если говорить о средней официальной зарплате по стране, то после налогов это около 22-23 тыс. грн. И рост на 20-25% означает также рост цен — это замкнутый круг", — рассказала эксперт.

Напомним, ранее мы писали, как изменились зарплаты в Киеве в августе. Показатель средней зарплаты остается на отметке в 30 тысяч гривен.

Также мы сообщали, какие профессии в Украине сейчас являются дефицитными. На этих должностях можно зарабатывать до 100 тыс. грн.

деньги Украина профессии рынок труда средняя зарплата
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
