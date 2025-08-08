Середня зарплата в Україні — як збільшились виплати

Жінка рахує гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Україні зросла середня заробітна плата на 20-25%. Найбільше заробляють працівники IT-сфери.

Про це повідомила доцент кафедри фінансів НУБІП Вікторія Рудевська в ефірі День.LIVE 8 серпня.

Реклама

Читайте також:

Яка середня зарплата в Україні

Рудевська зауважила, попри те, що середня зарплата зросла, реальна купівельна спроможність залишається обмеженою. За її даними, найбільше заробляють айтішники та банкіри.

"Найбільші зарплати отримують айтішники — близько 60–65 тис. грн, банкіри — 50–55 тис. грн і працівники авіагалузі — близько 52 тис. грн. Але якщо говорити про середню офіційну зарплату по країні, то після податків це близько 22–23 тис. грн. І зростання на 20–25% означає також зростання цін — це замкнене коло", — розповіла експертка.

Нагадаємо, раніше ми писали, як змінились зарплати у Києві в серпні. Показник середньої зарплати залишається на позначці у 30 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, які професії в Україні зараз є дефіцитними. На цих посадах можна заробляти до 100 тис. грн.