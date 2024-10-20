Оплата коммуналки кэшбеком — в YASNO объяснили, как это сделать

Как заплатить за свет через Национальный кэшбек — поэтапная инструкция
Недавно в Украине появилась возможность оплачивать электроэнергию через программу "Национальный Кэшбэк". Теперь украинцы могут использовать кэшбек, полученный за покупки отечественных товаров, для расчетов за потребленное электричество.
Об этом рассказали в компании YASNO.
Как заплатить за свет кэшбеком
Для этого необходимо заказать карту "Национальный кэшбек" в банке и добавить ее в приложении "Дія" в соответствующем разделе. Дальше процесс выглядит так:
- Вы приобретаете товары украинского производства.
- Оплачиваете их со счетов, выбранных для участия в программе.
- Государство возвращает вам 10% кэшбека от стоимости покупок.
- Используйте эти деньги для оплаты электроэнергии.
Украинцы могут использовать свой кэшбек для оплаты электроэнергии через приложение YASNO, в личном кабинете или через чат в Viber и Telegram.
Для этого нужно выбрать способ расчета "Картой" и ввести данные карты Национального кэшбека.
Что еще нужно знать
Напомним, украинцы могут присоединяться к программе "Национальный кэшбек" через единственный портал государственных услуг "Дія". В рамках ее в ряде магазинов можно будет получать денежные компенсации за покупку товаров украинских производителей.
Мы также сообщали, что первые выплаты в рамках "Национального кэшбека" украинцы получат с 22 по 31 октября. В общей сложности 646 378 граждан Украины получат 37,2 млн грн, накопленных за покупки, совершенные в сентябре.
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