Оплата коммуналки кэшбеком — в YASNO объяснили, как это сделать

Приложение Дія. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Недавно в Украине появилась возможность оплачивать электроэнергию через программу "Национальный Кэшбэк". Теперь украинцы могут использовать кэшбек, полученный за покупки отечественных товаров, для расчетов за потребленное электричество.

Об этом рассказали в компании YASNO.

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Для этого необходимо заказать карту "Национальный кэшбек" в банке и добавить ее в приложении "Дія" в соответствующем разделе. Дальше процесс выглядит так:

Вы приобретаете товары украинского производства. Оплачиваете их со счетов, выбранных для участия в программе. Государство возвращает вам 10% кэшбека от стоимости покупок. Используйте эти деньги для оплаты электроэнергии.

Украинцы могут использовать свой кэшбек для оплаты электроэнергии через приложение YASNO, в личном кабинете или через чат в Viber и Telegram.

Для этого нужно выбрать способ расчета "Картой" и ввести данные карты Национального кэшбека.

Что еще нужно знать

Напомним, украинцы могут присоединяться к программе "Национальный кэшбек" через единственный портал государственных услуг "Дія". В рамках ее в ряде магазинов можно будет получать денежные компенсации за покупку товаров украинских производителей.

Мы также сообщали, что первые выплаты в рамках "Национального кэшбека" украинцы получат с 22 по 31 октября. В общей сложности 646 378 граждан Украины получат 37,2 млн грн, накопленных за покупки, совершенные в сентябре.