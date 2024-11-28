Закрытие ФЛП в Дії — этапы и налоговые обязательства после подачи заявления

Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине благодаря цифровизации значительно упростили процессы, связанные с физическими лицами-предпринимателями (ФЛП). Регистрация, внесение изменений или даже закрытие бизнеса доступны украинцам онлайн через приложение "Дія".

О том, как закрыть ФЛП онлайн, говорится на портале "Дія".

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Преимущества закрытия бизнеса через приложение "Дія":

Удобство и простота: заявление не нужно заполнять вручную, ведь все необходимые данные автоматически подтягиваются из Единого государственного реестра (ЕГРПОУ).

заявление не нужно заполнять вручную, ведь все необходимые данные автоматически подтягиваются из Единого государственного реестра (ЕГРПОУ). Экономия времени: подать заявление онлайн гораздо быстрее, чем обращаться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или нотариус.

подать заявление онлайн гораздо быстрее, чем обращаться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или нотариус. Бесплатность: использование "Дія" не требует дополнительных расходов, в то время как за нотариальные услуги нужно платить.

Что следует учесть:

Представление заявления через "Дія" — это лишь первый этап ликвидации предприятия. Предприниматель также должен выполнить ряд обязательных шагов, в частности, погасить налоговые долги, сняться с учета в органах социального обеспечения и выполнить другие финансовые обязательства.

Как закрыть ФЛП в Дії

Для того чтобы закрыть ФЛП онлайн в Действии нужно выполнить следующие действия:

Подача заявки. Перейдите на портал "Дія" и нажмите кнопку "Подать заявление".

Перейдите на портал "Дія" и нажмите кнопку "Подать заявление". Проверка информации. Данные для заявления автоматически подтянутся с портала, поэтому внимательно проверьте их.

Данные для заявления автоматически подтянутся с портала, поэтому внимательно проверьте их. Подписание заявления. Заверьте документ с помощью электронной подписи.

Заверьте документ с помощью электронной подписи. Отправка в ЕГР После подписания заявление автоматически направляется в Единый государственный реестр (ЕГР) для прекращения деятельности предпринимателя без привлечения регистраторов.

После подачи заявления информация о закрытии автоматически передается в налоговую службу. Статус заявки можно проверить в разделе "Заказ услуги" на портале "Дія".

Для полного закрытия ФЛП нужно выполнить еще несколько важных шагов. Сначала следует подать налоговую отчетность. Если предприниматель является плательщиком единого налога по упрощенной схеме, он представляет декларацию плательщика единого налога. В случае работы по общей схеме необходимо представить ликвидационную отчетность, отражающую состояние имущества и доходы предпринимателя. Эту отчетность следует подать в течение 30 дней после закрытия ФЛП, начиная с первого дня года, в котором закрыто предприятие. Отчет можно подать через кабинет налогоплательщика.

После этого нужно уплатить налоги, размер которых зависит от системы налогообложения.

Продолжение деятельности после закрытия ФЛП влечет штраф в размере от 17 000 до 34 000 грн в соответствии с Налоговым кодексом и Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Что еще нужно знать

Напомним, Минэкономики предложило обязать предприятия, имеющие задолженность по зарплате, отчитываться о ней. Кроме того, ФЛП, которые нанимают работников, также будут обязаны представлять отчетность.

Мы также писали, что заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк заявил, что комитет принял решение отменить повышение налогов "задним числом" для ФЛП в 2024 году. Это поможет уменьшить финансовую нагрузку на предпринимателей и предотвратить ненужные расходы.