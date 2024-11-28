Закриття ФОП в Дії — етапи та податкові зобов’язання після подачі заяви

Додаток "Дія". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнецов

В Україні завдяки цифровізації значно спростили процеси, пов’язані з фізичними особами-підприємцями (ФОП). Реєстрація, внесення змін чи навіть закриття бізнесу доступні українцям онлайн через застосунок "Дія".

Про те, як закрити ФОП онлайн, йдеться на порталі "Дія".

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Переваги закриття бізнесу через застосунок "Дія":

Зручність та простота: заяву не потрібно заповнювати вручну, адже всі необхідні дані автоматично підтягуються з Єдиного державного реєстру (ЄДРПОУ).

заяву не потрібно заповнювати вручну, адже всі необхідні дані автоматично підтягуються з Єдиного державного реєстру (ЄДРПОУ). Економія часу: подати заяву онлайн значно швидше, ніж звертатися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до нотаріуса.

подати заяву онлайн значно швидше, ніж звертатися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до нотаріуса. Безкоштовність: використання "Дії" не потребує додаткових витрат, тоді як за нотаріальні послуги потрібно сплачувати.

Що слід врахувати:

Подання заяви через "Дію" — це лише перший етап ліквідації підприємства. Підприємець також має виконати низку обов’язкових кроків, зокрема погасити податкові борги, знятися з обліку в органах соціального забезпечення та виконати інші фінансові зобов’язання.

Як закрити ФОП в Дії

Для того, щоб закрити ФОП онлайн в Дії потрібно виконати наступні дії:

Подача заявки. Перейдіть на портал "Дія" та натисніть кнопку "Подати заяву". Увійдіть у свій кабінет або зареєструйтеся, якщо ще не маєте облікового запису.

Перейдіть на портал "Дія" та натисніть кнопку "Подати заяву". Увійдіть у свій кабінет або зареєструйтеся, якщо ще не маєте облікового запису. Перевірка інформації. Дані для заяви автоматично підтягнуться з порталу, тому уважно перевірте їх. Переконайтеся, що всі документи відповідають дійсності.

Дані для заяви автоматично підтягнуться з порталу, тому уважно перевірте їх. Переконайтеся, що всі документи відповідають дійсності. Підписання заяви. Завірте документ за допомогою електронного підпису.

Завірте документ за допомогою електронного підпису. Надсилання в ЄДР. Після підписання заява автоматично надсилається до Єдиного державного реєстру (ЄДР) для припинення діяльності підприємця без залучення реєстраторів.

Після подання заяви інформація про закриття автоматично передається до податкової служби. Статус заявки можна перевірити в розділі "Замовлення послуги" на порталі "Дія". У вкладці "Зверніть увагу" з'явиться повідомлення, яке також буде надіслано на електронну пошту заявника.

Для повного закриття ФОП потрібно виконати ще кілька важливих кроків. Спочатку слід подати податкову звітність. Якщо підприємець є платником єдиного податку за спрощеною схемою, він подає декларацію платника єдиного податку. У разі роботи за загальною схемою необхідно подати ліквідаційну звітність, яка відображає стан майна та доходи підприємця. Цю звітність потрібно подати протягом 30 днів після закриття ФОП, починаючи з першого дня року, в якому закрито підприємство. Звіт можна подати через кабінет платника податків.

Після цього потрібно сплатити податки, розмір яких залежить від системи оподаткування. Лише після сплати податків можна закрити банківський рахунок підприємства, при цьому більшість банків вимагають особисту присутність клієнта для закриття рахунку.

Продовження діяльності після закриття ФОП тягне за собою штраф у розмірі від 17 000 до 34 000 грн відповідно до Податкового кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Мінекономіки запропонувало зобов'язати підприємства, що мають заборгованість із зарплати, звітувати про неї. Окрім того, ФОПи, які наймають працівників, також будуть зобов'язані подавати звітність.

Ми також писали, що заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк заявив, що комітет ухвалив рішення скасувати підвищення податків "заднім числом" для ФОПів у 2024 році. Це допоможе зменшити фінансове навантаження на підприємців та запобігти непотрібним витратам.