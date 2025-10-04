Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Как обеспечить жильем учителей — Гетманцев озвучил решение

Как обеспечить жильем учителей — Гетманцев озвучил решение

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 13:37
Программа еОселя для учителей в Украине — почему не все педагоги покупают жилье на льготных условиях
Даниил Гетманцев Фото: Новини.LIVE

О собственной квартире мечтают многие украинцы. Государственная программа еОселя должна была бы превратить эти мечты в реальность, однако за все время ее существования учителя, например, заключили всего тысячу сделок на покупку жилья на льготных условиях.

Об этом заявил в интервью Новини.LIVE глава Финансового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев.

Реклама
Читайте также:

Почему еОселя непопулярна среди учителей

По словам Даниила Гетманцева, самая большая проблема заключается в том, что банки не считают педагогов финансово стабильными клиентами.

"И вторая причина — в программе участвует новое жилье. Поэтому, наверное, надо расширять параметры программы, чтобы дешевое жилье на вторичном рынке тоже было в программе", — подчеркнул политик.

Это особенно касается, как добавил нардеп, прифронтовых регионов. Там эта проблема еще более актуальна.

Как решить проблему

По мнению главы Финансового комитета ВРУ, местное самоуправление должно предоставить педагогам жилье, в котором они платили бы только за коммунальные услуги. И такие программы уже действуют в некоторых громадах.

"Также я бы использовал для этих целей резервы недвижимого имущества, которые есть на счетах Минобразования и органов местного самоуправления, и включить их в перестройку помещений для педагогов", — рассказал политик.

Что еще стоит знать

Напомним, учительская зарплата зависит от должностного оклада, разнообразных надбавок в так далее. В октябре 2025 года учителя, у которых еще отсутствует стаж, получают не более 7 тыс. гривен.

Заметим, что в сентябре в сентябре Кабмин внес изменения в постановления, которыми регулируются доплаты труда педагогов. Так, появилась новая доплата для воспитателей-методистов в учреждениях дошкольного образования. Узнавайте также, кто из учителей получает ежегодное вознаграждение за добросовестный труд.

учителя Даниил Гетманцев жилье льготы єОселя
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации