Программа еОселя для учителей в Украине — почему не все педагоги покупают жилье на льготных условиях

Даниил Гетманцев Фото: Новини.LIVE

О собственной квартире мечтают многие украинцы. Государственная программа еОселя должна была бы превратить эти мечты в реальность, однако за все время ее существования учителя, например, заключили всего тысячу сделок на покупку жилья на льготных условиях.

Об этом заявил в интервью Новини.LIVE глава Финансового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев.

Почему еОселя непопулярна среди учителей

По словам Даниила Гетманцева, самая большая проблема заключается в том, что банки не считают педагогов финансово стабильными клиентами.

"И вторая причина — в программе участвует новое жилье. Поэтому, наверное, надо расширять параметры программы, чтобы дешевое жилье на вторичном рынке тоже было в программе", — подчеркнул политик.

Это особенно касается, как добавил нардеп, прифронтовых регионов. Там эта проблема еще более актуальна.

Как решить проблему

По мнению главы Финансового комитета ВРУ, местное самоуправление должно предоставить педагогам жилье, в котором они платили бы только за коммунальные услуги. И такие программы уже действуют в некоторых громадах.

"Также я бы использовал для этих целей резервы недвижимого имущества, которые есть на счетах Минобразования и органов местного самоуправления, и включить их в перестройку помещений для педагогов", — рассказал политик.

Что еще стоит знать

Напомним, учительская зарплата зависит от должностного оклада, разнообразных надбавок в так далее. В октябре 2025 года учителя, у которых еще отсутствует стаж, получают не более 7 тыс. гривен.

Заметим, что в сентябре в сентябре Кабмин внес изменения в постановления, которыми регулируются доплаты труда педагогов. Так, появилась новая доплата для воспитателей-методистов в учреждениях дошкольного образования. Узнавайте также, кто из учителей получает ежегодное вознаграждение за добросовестный труд.