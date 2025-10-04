Програма єОселя для вчителів в Україні — чому не всі педагоги купують житло на пільгових умовах

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Про власну квартиру мріють багато українців. Державна програма єОселя мала б перетворити ці мрії у реальність, однак за весь час її існування вчителі, наприклад, уклали всього тисячу угод на купівлю житла на пільгових умовах.

Про це заявив в інтерв'ю Новини.LIVE очільник Фінансового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев.

Чому єОселя непопулярна серед вчителів

За словами Данила Гетманцева, найбільша проблема полягає у тому, що банки не вважають освітян фінансово стабільними клієнтами.

"І друга причина — у програмі бере участь нове житло. Тому, напевно, треба розширювати параметри програми, щоб дешевше житло на вторинному ринку теж було у програмі", — підкреслив політик.

Це особливо стосується, як додав нардеп, прифронтових регіонів. Там ця проблема ще більш актуальна.

Як розв'язати проблему

На думку голови Фінансового комітету ВРУ, місцеве самоврядування має надати педагогам житло, у якому вони сплачували б лише за комунальні послуги. І такі програми вже діють у деяких громадах.

"Також я б використовував для цих цілей резерви нерухомого майна, які є на рахунках Міносвіти та органів місцевого самоврядування, і включити їх у перебудову приміщень для освітян", — розповів політик.

Що ще варто знати

Нагадаємо, вчительська зарплата залежить від посадового окладу, різноманітних надбавок тощо. У жовтні 2025 року вчителі, у яких ще відсутній стаж, отримують не більше 7 тис. гривень.

Зауважимо, що у вересні у вересні Кабмін вніс зміни до постанов, якими регулюються доплати праці педагогів. Так, з'явилася нова доплата для вихователів-методистів у закладах дошкільної освіти. Дізнавайтесь також, хто з вчителів отримує щорічну винагороду за сумлінну працю.