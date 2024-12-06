Помощь ВПО — как переселенцам открыть свой бизнес

Работа с документами. Фото: patriotsoftware.com

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) в Украине сталкиваются с многочисленными вызовами на пути адаптации к новым условиям жизни, но многие из них используют эти трудности как возможность построить новый бизнес. В частности, поддержка государства и разнообразные программы предоставляют отличные возможности для тех, кто хочет начать собственное дело.

Новини.LIVE рассказывают, как ВПЛ могут начать бизнес в Украине.

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Использование собственных навыков и опыта

Независимо от того, какую профессию человек имел к перемещению, в ВПЛ часто есть опыт и навыки, которые можно использовать для начала собственного дела. Это могут быть ремесло, кулинария, услуги в сфере красоты, IT или онлайн-услуги. Важно понять, какие ресурсы доступны на новом месте проживания и какие направления бизнеса пользуются спросом в конкретном регионе.

Простой пример: мастер по ремонту техники может организовать небольшое СТО или пункт обслуживания, или же опытная швея может начать бизнес по изготовлению или ремонту одежды.

Гранты для ВПО

Государство активно поддерживает ВПЛ через различные программы, помогающие создать собственный бизнес. Это могут быть денежные гранты, микрокредиты, бесплатные консультации и тренинги.

К примеру, внутренние переселенцы имеют возможность получить государственную финансовую поддержку для начала бизнеса по программе "Власна справа". Гранты варьируются от 50 до 250 тысяч гривен, в зависимости от условий:

До 75 тысяч гривен — для физических лиц с обязательной регистрацией как ФЛП после получения средств.

До 150 тысяч гривен — при создании одного рабочего места.

До 250 тысяч гривен — при создании двух рабочих мест.

Финансирование можно использовать на оборудование, закупку сырья, аренду помещений, маркетинг, рекламу, лизинг или приобретение франшизы. Подавать заявку могут физические лица, предприниматели (ФЛП) и юридические лица.

Обучение и курсы для предпринимателей

Кроме финансовой поддержки, у переселенцев есть доступ к учебным программам, которые помогают развить предпринимательские навыки. Организации и государственные учреждения предлагают бесплатные или субсидированные курсы по бизнес-планированию, финансовому менеджменту, маркетингу и другим важным аспектам предпринимательства.

Примеры программ:

Датский совет по делам беженцев (DRC) организует грантовый конкурс для обучения. Победители получают до 700 долларов на профессиональное образование. Участие доступно для жителей пяти областей: Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Херсонской.

ПРООН предлагает интенсивные курсы для начинающих предпринимателей. Обучение состоится во Львове (11-15 декабря 2024 года) и Киеве (18-22 декабря 2024 года). Программа включает развитие бизнес-идей, оценку собственного потенциала и овладение практическими инструментами для успешного ведения бизнеса.

Эти инициативы направлены на то, чтобы помочь ВПЛ не только начать собственное дело, но и успешно его развивать.

Упрощение регистрации и налогообложения

Один из самых больших барьеров для новых предпринимателей – это сложность административных процедур. Однако для ВПЛ есть возможность воспользоваться упрощенной системой регистрации и налогообложения. При регистрации в качестве ФЛП, переселенцы могут воспользоваться единым налогом, который позволяет снизить налоговую нагрузку, и упростить ведение бизнеса.

Также есть возможность регистрации малого или среднего бизнеса, позволяющего работать в более широком масштабе.

Онлайн-бизнес

Одним из наиболее доступных вариантов для ВПЛ является начало онлайн-бизнеса. Это могут быть услуги, консультации, продажа товаров через Интернет-платформы или создание контента. Онлайн-бизнес позволяет работать с клиентами по всей Украине и даже за ее пределами, не требуя больших затрат на аренду помещения или транспортировки товаров.

Благодаря развитию социальных сетей, платформ для продажи товаров (например, OLX, Prom.ua) и интернет-банкингу, положить начало и вести онлайн-бизнес стало гораздо проще и дешевле.

Следовательно, для ВПЛ, желающих начать собственный бизнес, в Украине существуют многочисленные возможности и программы поддержки. Благодаря упрощенной регистрации, финансовым грантам, обучающим программам и возможности создавать онлайн-бизнесы, каждый желающий может найти свой путь к успеху. Важно правильно выбрать направление, использовать доступные ресурсы и получить поддержку, что поможет пройти путь от идеи до реализации бизнеса.

Что еще стоит знать

Напомним, в нескольких областях Украины объявлен грантовый конкурс, направленный на поддержку инициатив, которые помогут решить ключевые проблемы ВПЛ в принявших их общинах. Размер финансирования будет зависеть от специфики каждого проекта и его масштабов.

Мы также писали, что из-за большой войны миллионы украинцев потеряли жилье, став внутренне перемещенными лицами. В бюджете на 2025 год выделено 50 млрд грн для их поддержки, что значительно меньше, чем было заложено ранее.