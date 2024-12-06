Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Как ВПЛ построить бизнес — программы поддержки и возможности arrow

Как ВПЛ построить бизнес — программы поддержки и возможности

6 декабря 2024 09:45
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Помощь ВПО — как переселенцам открыть свой бизнес
Работа с документами. Фото: patriotsoftware.com
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) в Украине сталкиваются с многочисленными вызовами на пути адаптации к новым условиям жизни, но многие из них используют эти трудности как возможность построить новый бизнес. В частности, поддержка государства и разнообразные программы предоставляют отличные возможности для тех, кто хочет начать собственное дело.

Новини.LIVE рассказывают, как ВПЛ могут начать бизнес в Украине.

Читайте также:

Использование собственных навыков и опыта

Независимо от того, какую профессию человек имел к перемещению, в ВПЛ часто есть опыт и навыки, которые можно использовать для начала собственного дела. Это могут быть ремесло, кулинария, услуги в сфере красоты, IT или онлайн-услуги. Важно понять, какие ресурсы доступны на новом месте проживания и какие направления бизнеса пользуются спросом в конкретном регионе.

Простой пример: мастер по ремонту техники может организовать небольшое СТО или пункт обслуживания, или же опытная швея может начать бизнес по изготовлению или ремонту одежды.

Гранты для ВПО

Государство активно поддерживает ВПЛ через различные программы, помогающие создать собственный бизнес. Это могут быть денежные гранты, микрокредиты, бесплатные консультации и тренинги.

К примеру, внутренние переселенцы имеют возможность получить государственную финансовую поддержку для начала бизнеса по программе "Власна справа". Гранты варьируются от 50 до 250 тысяч гривен, в зависимости от условий:

  • До 75 тысяч гривен — для физических лиц с обязательной регистрацией как ФЛП после получения средств.
  • До 150 тысяч гривен — при создании одного рабочего места.
  • До 250 тысяч гривен — при создании двух рабочих мест.

Финансирование можно использовать на оборудование, закупку сырья, аренду помещений, маркетинг, рекламу, лизинг или приобретение франшизы. Подавать заявку могут физические лица, предприниматели (ФЛП) и юридические лица.

Обучение и курсы для предпринимателей

Кроме финансовой поддержки, у переселенцев есть доступ к учебным программам, которые помогают развить предпринимательские навыки. Организации и государственные учреждения предлагают бесплатные или субсидированные курсы по бизнес-планированию, финансовому менеджменту, маркетингу и другим важным аспектам предпринимательства.

Примеры программ:

  • Датский совет по делам беженцев (DRC) организует грантовый конкурс для обучения. Победители получают до 700 долларов на профессиональное образование. Участие доступно для жителей пяти областей: Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Херсонской.
  • ПРООН предлагает интенсивные курсы для начинающих предпринимателей. Обучение состоится во Львове (11-15 декабря 2024 года) и Киеве (18-22 декабря 2024 года). Программа включает развитие бизнес-идей, оценку собственного потенциала и овладение практическими инструментами для успешного ведения бизнеса.

Эти инициативы направлены на то, чтобы помочь ВПЛ не только начать собственное дело, но и успешно его развивать.

Упрощение регистрации и налогообложения

Один из самых больших барьеров для новых предпринимателей – это сложность административных процедур. Однако для ВПЛ есть возможность воспользоваться упрощенной системой регистрации и налогообложения. При регистрации в качестве ФЛП, переселенцы могут воспользоваться единым налогом, который позволяет снизить налоговую нагрузку, и упростить ведение бизнеса.

Также есть возможность регистрации малого или среднего бизнеса, позволяющего работать в более широком масштабе.

Онлайн-бизнес

Одним из наиболее доступных вариантов для ВПЛ является начало онлайн-бизнеса. Это могут быть услуги, консультации, продажа товаров через Интернет-платформы или создание контента. Онлайн-бизнес позволяет работать с клиентами по всей Украине и даже за ее пределами, не требуя больших затрат на аренду помещения или транспортировки товаров.

Благодаря развитию социальных сетей, платформ для продажи товаров (например, OLX, Prom.ua) и интернет-банкингу, положить начало и вести онлайн-бизнес стало гораздо проще и дешевле.

Следовательно, для ВПЛ, желающих начать собственный бизнес, в Украине существуют многочисленные возможности и программы поддержки. Благодаря упрощенной регистрации, финансовым грантам, обучающим программам и возможности создавать онлайн-бизнесы, каждый желающий может найти свой путь к успеху. Важно правильно выбрать направление, использовать доступные ресурсы и получить поддержку, что поможет пройти путь от идеи до реализации бизнеса.

Что еще стоит знать

Напомним, в нескольких областях Украины объявлен грантовый конкурс, направленный на поддержку инициатив, которые помогут решить ключевые проблемы ВПЛ в принявших их общинах. Размер финансирования будет зависеть от специфики каждого проекта и его масштабов.

Мы также писали, что из-за большой войны миллионы украинцев потеряли жилье, став внутренне перемещенными лицами. В бюджете на 2025 год выделено 50 млрд грн для их поддержки, что значительно меньше, чем было заложено ранее.

ФЛП учеба бизнес ВПЛ гранты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:57 Одессит прокатил сотрудника ТЦК на дверце — подробности

10:54 Защитники уничтожили технику и склад с боеприпасами РФ — видео

10:50 Инвестиции в военные облигации — как обеспечить себе пенсию

10:39 Во Львове судили мужчину за насилие над тестем

10:38 Украина должна выиграть войну, — глава МИД Норвегии

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

10:35 Лидеры криптомира — какие страны имеют крупные резервы биткоинов

10:23 Невеста для уклониста — одесский суд наказал сводницу

10:18 В США обручилась пожилая пара и установила мировой рекорд

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

10:10 Киевляне напомнили о важности минуты молчания — фото

10:57 Одессит прокатил сотрудника ТЦК на дверце — подробности

10:54 Защитники уничтожили технику и склад с боеприпасами РФ — видео

10:50 Инвестиции в военные облигации — как обеспечить себе пенсию

10:39 Во Львове судили мужчину за насилие над тестем

10:38 Украина должна выиграть войну, — глава МИД Норвегии

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

10:35 Лидеры криптомира — какие страны имеют крупные резервы биткоинов

10:23 Невеста для уклониста — одесский суд наказал сводницу

10:18 В США обручилась пожилая пара и установила мировой рекорд

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

10:10 Киевляне напомнили о важности минуты молчания — фото

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

09:48 Офицер НГУ объяснил, почему не стоит мобилизовывать с 18 лет

Text

09:08 Офицер Маркив назвал самые сильные стороны Сил обороны

Text

08:00 День ВСУ и новые права налоговиков — эфир Ранок.LIVE

5 декабря 2024
Text

21:28 Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

Text

19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

Text

18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие