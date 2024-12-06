Допомога ВПО — як переселенцям відкрити свій бізнес

Робота з документами. Фото: patriotsoftware.com

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні стикаються з численними викликами на шляху адаптації до нових умов життя, але багато з них використовують ці труднощі як можливість побудувати новий бізнес. Зокрема, підтримка держави та різноманітні програми надають чудові можливості для тих, хто хоче почати власну справу.

Новини.LIVE розповідають, як ВПО можуть започаткувати бізнес в Україні.

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Використання власних навичок і досвіду

Незалежно від того, яку професію людина мала до переміщення, у ВПО часто є досвід та навички, які можна використовувати для започаткування власної справи. Це може бути ремесло, кулінарія, послуги в сфері краси, IT або онлайн-послуги. Важливо зрозуміти, які ресурси є доступними на новому місці проживання та які напрямки бізнесу мають попит в конкретному регіоні.

Простий приклад: майстер з ремонту техніки може організувати невелике СТО або пункт обслуговування, або ж досвідчена швачка може почати бізнес із виготовлення або ремонту одягу.

Гранти для ВПО

Держава активно підтримує ВПО через різні програми, що допомагають створити власний бізнес. Це можуть бути фінансові гранти, мікрокредити, безплатні консультації та тренінги.

Наприклад, внутрішні переселенці мають можливість отримати державну фінансову підтримку для започаткування бізнесу за програмою "Власна справа". Гранти варіюються від 50 до 250 тисяч гривень, залежно від умов:

До 75 тисяч гривень — для фізичних осіб з обов’язковою реєстрацією як ФОП після отримання коштів.

До 150 тисяч гривень — за умови створення одного робочого місця.

До 250 тисяч гривень — за умови створення двох робочих місць.

Фінансування можна використати на обладнання, закупівлю сировини, оренду приміщень, маркетинг, рекламу, лізинг або придбання франшизи. Подавати заявку можуть фізичні особи, підприємці (ФОП) та юридичні особи.

Навчання та курси для підприємців

Окрім фінансової підтримки, переселенці мають доступ до навчальних програм, які допомагають розвинути підприємницькі навички. Організації та державні установи пропонують безплатні чи субсидовані курси з бізнес-планування, фінансового менеджменту, маркетингу та інших важливих аспектів підприємництва.

Приклади програм:

Данська рада у справах біженців (DRC) організовує грантовий конкурс для навчання. Переможці отримують до 700 доларів на професійну освіту. Участь доступна для жителів п’яти областей: Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Миколаївської та Херсонської.

ПРООН пропонує інтенсивні курси для підприємців-початківців. Навчання відбудеться у Львові (11-15 грудня 2024) та Києві (18-22 грудня 2024). Програма включає розвиток бізнес-ідей, оцінку власного потенціалу та опанування практичних інструментів для успішного ведення бізнесу.

Ці ініціативи спрямовані на те, щоб допомогти ВПО не лише розпочати власну справу, але й успішно її розвивати.

Спрощення реєстрації та оподаткування

Один з найбільших бар'єрів для нових підприємців — це складність адміністративних процедур. Проте для ВПО є можливість скористатися спрощеною системою реєстрації та оподаткування. За умови реєстрації як ФОП, переселенці можуть скористатися єдиним податком, який дозволяє знизити податкове навантаження, і спростити ведення бізнесу.

Також є можливість реєстрації малого або середнього бізнесу, що дозволяє працювати в ширшому масштабі.

Онлайн-бізнес

Одним з найбільш доступних варіантів для ВПО є започаткування онлайн-бізнесу. Це можуть бути послуги, консультації, продаж товарів через інтернет-платформи або створення контенту. Онлайн-бізнес дозволяє працювати з клієнтами по всій Україні і навіть за її межами, не вимагаючи великих витрат на оренду приміщення чи транспортування товарів.

Завдяки розвитку соціальних мереж, платформ для продажу товарів (наприклад, OLX, Prom.ua) і інтернет-банкінгу, започаткувати та вести онлайн-бізнес стало набагато простіше і дешевше.

Отже, для ВПО, які хочуть розпочати власний бізнес, в Україні існують численні можливості та програми підтримки. Завдяки спрощеній реєстрації, фінансовим грантам, навчальним програмам і можливості створювати онлайн-бізнеси, кожен охочий може знайти свій шлях до успіху. Важливо правильно обрати напрямок, скористатися доступними ресурсами й отримати підтримку, що допоможе пройти шлях від ідеї до реалізації бізнесу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в кількох областях України оголошено грантовий конкурс, спрямований на підтримку ініціатив, які допоможуть розв'язати ключові проблеми ВПО у громадах, що їх прийняли. Розмір фінансування залежатиме від специфіки кожного проєкту та його масштабів.

Ми також писали, що через велику війну мільйони українців втратили житло, ставши внутрішньо переміщеними особами. У бюджеті на 2025 рік виділено 50 млрд грн для їхньої підтримки, що значно менше, ніж було закладено раніше.