Какими будут выплаты пенсии для украинцев с 1 октября 2024 года

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В октябре 2024 года пенсионные выплаты увеличатся у пенсионеров, имеющих право на возрастную надбавку. Кроме того, некоторые категории пенсионеров также получат денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.

Новини.LIVE рассказывают, как изменятся пенсии для украинцев с 1 октября.

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Какими будут пенсии в октябре

Пенсионные выплаты увеличатся для граждан, которым в октябре исполнится 70, 75 или 80 лет при условии, что их пенсия не превышает 10 340,35 грн. Размер возрастной надбавки составит:

до 300 грн для лиц в возрасте от 70 до 75 лет;

до 456 грн для лиц в возрасте от 75 до 80 лет;

до 570 грн для тех, кому исполнилось 80 лет и больше.

Также в октябре пенсии увеличатся для пенсионеров, имеющих право на помощь Всемирной продовольственной программы ООН. Размер этого пособия составляет разницу между 3 250 грн и текущей пенсией пенсионера, если он отвечает всем требованиям.

Дополнительную помощь получат пенсионеры, которые:

получают пенсию ниже 3 250 грн.;

проживают в зонах активных или потенциальных боевых действий;

не получали после 1 марта 2023 года пособия от международных организаций или выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Напомним, в Минсоцполитики назвали категорию украинцев, которым повысят пенсии в 2025 году. В марте пенсии будут повышены на процент инфляции.

Также мы писали, что в 2024 году многие украинские получат минимальную социальную помощь вместо пенсии. Такая ситуация возникла из-за повышенного требования относительно количества страхового стажа в случае достижения человеком 60, 63 и 65 лет.