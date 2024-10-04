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Как в Украине получить субсидию на отопление — новые правила с октября

4 октября 2024 06:24
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Какими будут субсидии для украинцев с 1 октября 2024 года
Деньги в кошельке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

С 1 октября 2024 года в Украине вступают в силу новые правила начисления жилищных субсидий. Введены дополнительные условия для компенсации расходов на твердое топливо в отопительном сезоне 2024-2025 годов.

Новини.LIVE рассказывают, как изменятся правила выплаты субсидий с 1 октября.

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Согласно Постановлению Кабмина №993, субсидии будут рассчитываться за 15 дней независимо от даты начала отопительного сезона, что упрощает процесс получения и делает его более прозрачным. Это значит, что уже в ноябре украинцы получат компенсацию за октябрь, даже если отопительный сезон еще не начнется.

Также предусмотрено увеличение субсидий в связи с ростом коммунальных тарифов. Выплаты за первый месяц отопительного сезона будут перечислены с учетом этих изменений, начиная с ноября.

Большинство получателей субсидий получат их автоматически, но в некоторых случаях потребуется подача заявления:

  • при первом обращении за субсидией;
  • если в субсидии было отказано на неотапливаемый период;
  • если летом подавали заявление о прекращении выплат, а в отопительный сезон нужно их восстановить;
  • если изменился состав зарегистрированных лиц или социальное положение.

Заявку на субсидию можно подать через сервисные центры Пенсионного фонда, портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение, платформу "Дія", ЦНАП или обратившись в местные органы власти.

Напомним, уязвимые категории граждан, проживающих в Киевской области могут получить многоцелевую финансовую помощь от УВКБ ООН. В частности, регистрация на выплаты в сентябре и октябре 2024 года будет доступна в Ирпене.

Мы также писали, что украинцы могут оформить государственную помощь для малообеспеченных семей до 4,5 тыс. грн на одного человека. Известно, какие правила будут действовать с 1 октября 2024 года.

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