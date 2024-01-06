Как пройти идентификацию для получения пенсии — советы пенсионерам

Пенсионеры возле ноутбука. Фото: Getty Images

Часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в Пенсионном фонде Украины, чтобы не потерять свои пенсионные выплаты. Во время этого процесса украинцам будет задан ряд вопросов.

Как пройти идентификацию и на какие вопросы следует ответить, рассказывает NV.

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Кто должен пройти идентификацию

Идентификацию должны пройти только пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2024 года и получают пенсию через Сбербанк. Также эту процедуру необходимо пройти лицам, потерявшим свою пенсию по определенным причинам (например, уехавшим за границу).

Срок проведения физической проверки лиц в Сбербанке был продлен до 31 марта 2024 года. До этого срока лицо должно обратиться в ПФУ через личный кабинет на официальном сайте и назначить встречу.

Какие вопросы будут заданы пенсионерам во время видеоконференцсвязи

В случае проведения идентификации через видеоконференцсвязь пенсионерам будет предложено ответить на ряд вопросов, связанных с их статусом и другими аспектами их пенсионного обеспечения.

Список вопросов:

Даете ли вы согласие на проведение видеоидентификации, включая видеофиксацию вашего лица и (или) экрана с вашим изображением, а также предъявленных вами документов?

Назовите фамилию, имя и отчество.

Назовите дату рождения.

Назовите место рождения.

Назовите реквизиты паспортного документа (серия (при наличии), номер, дата выдачи паспорта гражданина Украины, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего документ, срок действия (при наличии), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).

Назовите идентификационный код. Если он отсутствует, сообщите, вы когда-нибудь отказывались от кода? В каком году это было?

Есть ли у вас пенсионное удостоверение? Назовите его реквизиты.

Укажите номер телефона, адрес электронной почты или другой способ обратной связи.

Назовите зарегистрированное место жительства, фактическое место жительства.

Когда вы последний раз обращались в органы Пенсионного фонда? С каким вопросом? Назовите город, где расположен орган, в который вы обращались.

Также при идентификации онлайн пенсионерам могут задать дополнительные вопросы. В общей сложности видеоконференцсвязь должна длиться примерно 20 минут.

Напомним, что в марте 2024 года в Украине должна состояться масштабная индексация пенсий. В правительстве планируется, что солидарная пенсия для граждан должна составлять 30% от среднего заработка.

Также мы писали о том, что в Украине с января 2024 усилились требования для получения пенсионных выплат в 60 и 63 года. Теперь украинцам придется работать больше.