Как пройти идентификацию для получения пенсии — советы пенсионерам
Часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в Пенсионном фонде Украины, чтобы не потерять свои пенсионные выплаты. Во время этого процесса украинцам будет задан ряд вопросов.
Как пройти идентификацию и на какие вопросы следует ответить, рассказывает NV.
Кто должен пройти идентификацию
Идентификацию должны пройти только пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2024 года и получают пенсию через Сбербанк. Также эту процедуру необходимо пройти лицам, потерявшим свою пенсию по определенным причинам (например, уехавшим за границу).
Срок проведения физической проверки лиц в Сбербанке был продлен до 31 марта 2024 года. До этого срока лицо должно обратиться в ПФУ через личный кабинет на официальном сайте и назначить встречу.
Какие вопросы будут заданы пенсионерам во время видеоконференцсвязи
В случае проведения идентификации через видеоконференцсвязь пенсионерам будет предложено ответить на ряд вопросов, связанных с их статусом и другими аспектами их пенсионного обеспечения.
Список вопросов:
- Даете ли вы согласие на проведение видеоидентификации, включая видеофиксацию вашего лица и (или) экрана с вашим изображением, а также предъявленных вами документов?
- Назовите фамилию, имя и отчество.
- Назовите дату рождения.
- Назовите место рождения.
- Назовите реквизиты паспортного документа (серия (при наличии), номер, дата выдачи паспорта гражданина Украины, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего документ, срок действия (при наличии), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).
- Назовите идентификационный код. Если он отсутствует, сообщите, вы когда-нибудь отказывались от кода? В каком году это было?
- Есть ли у вас пенсионное удостоверение? Назовите его реквизиты.
- Укажите номер телефона, адрес электронной почты или другой способ обратной связи.
- Назовите зарегистрированное место жительства, фактическое место жительства.
- Когда вы последний раз обращались в органы Пенсионного фонда? С каким вопросом? Назовите город, где расположен орган, в который вы обращались.
Также при идентификации онлайн пенсионерам могут задать дополнительные вопросы. В общей сложности видеоконференцсвязь должна длиться примерно 20 минут.
Напомним, что в марте 2024 года в Украине должна состояться масштабная индексация пенсий. В правительстве планируется, что солидарная пенсия для граждан должна составлять 30% от среднего заработка.
Также мы писали о том, что в Украине с января 2024 усилились требования для получения пенсионных выплат в 60 и 63 года. Теперь украинцам придется работать больше.
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