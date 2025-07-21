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Главная Финансы Как платить за свет летом меньше — в ДТЭК назвали важный нюанс

Как платить за свет летом меньше — в ДТЭК назвали важный нюанс

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 13:35
Как экономить свет с кондиционером — в ДТЭК озвучили важные советы
Человек держит деньги в руках и проверяет платежку за коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Летом в Украине бывает довольно жарко, поэтому многие граждане включают кондиционеры. Это может привести к тому, что цифры в платежках за свет будут заоблачными.

Редакция Новини.LIVE объясняет, реально ли экономить на электроэнергии и пользоваться кондиционером.

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В ДТЭК рассказали, что экономить электроэнергию поможет, например, правильно подобранный температурный режим на кондиционере, ведь слишком низкая температура — это большие цифры в платежках.

"Оптимальными являются 24-26 градусов по Цельсию. Каждый градус ниже 22 градусов по Цельсию добавляет к счету до 8%, — объяснили в ДТЭК.

Также гражданам, которые в жаркие летние дни пользуются кондиционерами, посоветовали закрывать днем шторы, а окна покрыть специальными пленками. Так помещение будет нагреваться медленнее, а кондиционер будет работать под меньшими нагрузками.

В то же время самая большая проблема для кондиционеров — это забитые фильтры. Очищать их нужно ежемесячно, а если этого не делать, тогда техника будет работать менее эффективно и потреблять больше электроэнергии.

Напомним, что с июля в Украине обновился показатель номинального напряжения. В ДТЭК объяснили, изменится ли что-то для украинцев. Узнавайте также, изменится ли тариф на электроэнергию с 1 августа.

коммунальные услуги деньги ДТЭК кондиционер свет квитанция
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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