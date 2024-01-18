Как перевести деньги с Vodafone, Київстар и lifecell на банковскую карту

Как перевести деньги с мобильного счета на карту банка — полезные советы
Абоненты Київстар, Vodafone и lifecell могут переводить деньги с мобильного счета на банковскую карту. Это можно сделать несколькими способами.
Новини.LIVE рассказывают о трех способах пополнения карты с телефона.
Перевод через приложение
Перевести средства на банковскую карту можно через мобильное приложение. Этот способ доступен для Київстар, Vodafone и lifecell. У каждого из этих операторов есть специальные мобильные приложения, через которые можно вывести деньги. В частности, это:
- Київстар — Смарт-деньги;
- Vodafone — SharPay;
- lifecell — Paycel.
Все финансовые программы мобильных операторов построены по схожим принципам, поэтому алгоритм перевода денег у них один:
- загрузите приложение вашего оператора;
- после регистрации и авторизации в приложении перейдите в специальную вкладку: для Київстар — "Перевод средств", для Vodafone — "Перевод со счета", для lifecell — "Перевод на карту";
- введите номер необходимой банковской карты;
- укажите номер телефона и сумму, которую хотите перевести;
- подтвердите операцию с помощью пришедшей SMS.
Перевод через сайт
Вывести деньги на карту через сайт могут только абоненты Київстар и lifecell. Перевод можно сделать следующим образом:
- зайдите на сайт абонента, найти вкладку "Перевод с карты" (lifecell) или "Смарт-деньги" (Київстар) — "Перевод с мобильного на карту";
- введите номер карты и номер телефона плательщика;
- укажите сумму платежа;
- подтвердите операцию с помощью кода, пришедшего в SMS.
Перевод через SMS
Пополнить банковскую карту таким образом могут только абоненты Київстар. Для этого нужно:
- в тексте сообщении через пробел указать код (93535), номер карты и сумму перевода;
- отправить сообщение на номер 889.
Обратите внимание, что с мобильного счета на карту за один раз можно перевести до 3000 гривен.
Напомним, что в Украине во время войны повысились услуги мобильной связи, ведь операторы инвестировали в автономность базовых станций. Эксперты составили рейтинг самых доступных тарифов, благодаря которым можно экономить.
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