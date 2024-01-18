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Как перевести деньги с мобильного счета на карту банка — полезные советы

18 января 2024 12:39
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как перевести деньги с Vodafone, Київстар и lifecell на банковскую карту
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Абоненты Київстар, Vodafone и lifecell могут переводить деньги с мобильного счета на банковскую карту. Это можно сделать несколькими способами.

Новини.LIVE рассказывают о трех способах пополнения карты с телефона.

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Перевод через приложение

Перевести средства на банковскую карту можно через мобильное приложение. Этот способ доступен для Київстар, Vodafone и lifecell. У каждого из этих операторов есть специальные мобильные приложения, через которые можно вывести деньги. В частности, это:

  • Київстар — Смарт-деньги;
  • Vodafone — SharPay;
  • lifecell — Paycel.

Все финансовые программы мобильных операторов построены по схожим принципам, поэтому алгоритм перевода денег у них один:

  • загрузите приложение вашего оператора;
  • после регистрации и авторизации в приложении перейдите в специальную вкладку: для Київстар — "Перевод средств", для Vodafone — "Перевод со счета", для lifecell — "Перевод на карту";
  • введите номер необходимой банковской карты;
  • укажите номер телефона и сумму, которую хотите перевести;
  • подтвердите операцию с помощью пришедшей SMS.

Перевод через сайт

Вывести деньги на карту через сайт могут только абоненты Київстар и lifecell. Перевод можно сделать следующим образом:

  • зайдите на сайт абонента, найти вкладку "Перевод с карты" (lifecell) или "Смарт-деньги" (Київстар) — "Перевод с мобильного на карту";
  • введите номер карты и номер телефона плательщика;
  • укажите сумму платежа;
  • подтвердите операцию с помощью кода, пришедшего в SMS.

Перевод через SMS

Пополнить банковскую карту таким образом могут только абоненты Київстар. Для этого нужно:

  • в тексте сообщении через пробел указать код (93535), номер карты и сумму перевода;
  • отправить сообщение на номер 889.

Обратите внимание, что с мобильного счета на карту за один раз можно перевести до 3000 гривен.

Напомним, что в Украине во время войны повысились услуги мобильной связи, ведь операторы инвестировали в автономность базовых станций. Эксперты составили рейтинг самых доступных тарифов, благодаря которым можно экономить.

Киевстар
Vodafone
lifecell
денежные переводы
банковские карты
деньги
мобильные операторы
полезные советы

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