Тарифи мобільних операторів України — рейтинг вигідних цін

Телефон у руці. Фото: Unplush

В Україні під час війни підвищились послуги мобільного зв’язку, адже оператори інвестували в автономність базових станцій зв’язку. Експерти склали рейтинг найдоступніших тарифів, завдяки яким можна заощаджувати.

Про це повідомляє Gsminfo.

Читайте також:

Тарифи оператора "Київстар"

У 2024 році оператори пропонують найрізноманітніші ціни. Зокрема, мобільний оператор Київстар має такі тарифні плани:

Тариф "Любов до батьків" — 125 гривень;

Тариф "Love ua. Контракт" — 150 гривень;

Тариф "Love ua. Магніт. Контракт" — 150 гривень;

Тариф "Любов до батьків. Домашній" — 175 гривень;

Тариф "Love ua. Світло. Контракт" — 175 гривень;

Тариф "Love ua. На максимум" — 175 гривень;

Тариф "Love ua. Пісня. Контракт" — 230 гривень;

Тариф "Love ua. Пісня" — 250 гривень;

Тариф "Love ua. Сила. Контракт" — 300 гривень;

Тариф "СуперГіг" — 300 гривень;

Тариф "Love ua. Сила" — 330 гривень;

Тариф "Love ua. Рух. Контракт" — 350 гривень;

Тариф "Love ua. Успіх. Контракт" — 500 гривень.

Водночас, для бізнес-клієнтів є одразу п’ять пакетів послуг. Ціна 200 — 1 тис. гривень.

Тарифи оператора "Lifecell"

Для абонентів мобільного оператора Lifecell найдешевший тариф можна підключити за 75 грн/місяць. Зокрема, тариф підійде для пенсіонерів чи людям, що використовують телефон виключно для дзвінків. Загалом пропонують такі тарифи:

Тариф "Дзвінки "Безмеж" — 75 гривень;

Тариф "Просто Лайф" — 90 гривень;

Тариф "Потужний" — 100 гривень;

Тариф "Інтернет "Безмеж" — 100 гривень;

Тариф "Смарт Лайф" — 120 гривень;

Тариф "Вільний лайф. Регіон" — 150 гривень;

Тариф "Вільний Лайф" — 180 гривень;

Тариф "Хітмейкер" — 180 гривень;

Тариф "Platinum Лайф" — 250 гривень.

Тарифи оператора "Vodafone"

Для клієнтів мобільного оператора Vodafone доступні тарифи, які у разі підключення на цілий рік, обійдуться дешевше. З-поміж них:

Тариф "Joyce Start" — 1,98 тис. гривень;

Тариф "Joice Pro" — 2,53 тис. гривень;

Тариф "Joice Max" — 3,3 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, турецький телекомунікаційний гігант Turkcell оголосив про продаж свого підрозділу в Україні, включаючи оператора lifecell, французької інвестиційної групи NJJ Capital. Компанія належить мільярдеру Ксав'є Ньєлю.

Також ми писали, що мобільний оператор "Київстар" відновив зв'язок та інтернет після хакерської атаки. Там вирішили скасувати наступну оплату за тариф для всіх користувачів.