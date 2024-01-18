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Як переказати гроші з мобільного рахунку на картку банку — корисні поради

18 січня 2024 12:39
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Як переказати гроші з Vodafone, Київстар та lifecell на банківську картку
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Абоненти Київстар, Vodafone та lifecell можуть переказувати гроші з мобільного рахунку на банківську картку. Це можна зробити кількома способами.

Новини.LIVE розповідають про три способи поповнення картки з телефону.

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Переказ через застосунок

Переказати кошти на банківську картку можна через мобільний застосунок. Цей спосіб доступний для Київстар, Vodafone та lifecell. Кожен із цих операторів має спеціальні мобільні додатки, через які можна вивести гроші. Зокрема, це:

  • Київстар — Смарт-гроші;
  • Vodafone — SharPay;
  • lifecell — Paycel.

Всі фінансові програми мобільних операторів побудовані за схожими принципами, тому алгоритм переказу грошей у них один:

  • завантажте додаток вашого оператора;
  • після реєстрації та авторизації в застосунку перейдіть у спеціальну вкладку: для Київстар — "Переказ коштів", для Vodafone — "Переказ з рахунку", для lifecell — "Переказ на картку";
  • введіть номер необхідної банківської картки;
  • вкажіть номер телефону та суму, яку бажаєте переказати;
  • підтвердіть операцію за допомогою SMS, що прийде.

Переказ через сайт

Вивести гроші на картку через сайт можуть лише абоненти Київстар і lifecell. Переказ можна зробити наступним чином:

  • зайдіть на сайт абонента, знайти вкладку "Переказ на картку" (lifecell) або "Смарт-гроші" (Київстар) — "Переказ з мобільного на картку";
  • введіть номер картки та номер телефону платника;
  • вкажіть суму платежу;
  • підтвердіть операцію за допомогою коду, який прийде в SMS.

Переказ через SMS

Поповнити банківську картку у такий спосіб можуть лише абоненти Київстар. Для цього потрібно:

  • у тексті повідомленні через пробіл зазначити код (93535),номер картки та суму переказу;
  • надіслати повідомлення на номер 889.

Зверніть увагу, що з мобільного рахунку на картку за один раз можна переказати до 3000 гривень.

Нагадаємо, що в Україні під час війни підвищились послуги мобільного зв’язку, адже оператори інвестували в автономність базових станцій зв’язку. Експерти склали рейтинг найдоступніших тарифів, завдяки яким можна заощаджувати.

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