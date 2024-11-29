Выписка из ЕГР онлайн — как получить выписку ФЛПам через Дію

Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн — алгоритм действий
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) — это официальный документ, отражающий ключевую информацию о предпринимателе или юридическом лице на протяжении всего периода их деятельности. Сегодня получить этот документ можно удобно в онлайн-формате.
О том, как получить выписку из ЕГР онлайн, рассказали "Факты".
ФЛП, которые зарегистрировали свою деятельность и перешли на упрощенную систему налогообложения, должны подтверждающие документы. К ним относятся:
- Выписка из Единого государственного реестра.
- Выписка из реестра плательщиков единого налога.
Эти документы можно получить онлайн.
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн
Получить выписку из ЕГР для ФЛП можно быстро и удобно через портал "Дія". Стоимость услуги составляет 110 грн. Для этого выполните следующие шаги:
- Зайдите в портал "Дія" и перейдите к соответствующему разделу. Нажмите кнопку "Получить подъемник".
- Авторизуйтесь с помощью BankID, Действие. Подпись или электронной подписи.
- Проверьте личные данные (ФИО и РНОКПП), которые загружаются автоматически.
- Оплатите услугу через банковскую карту, Google Pay, Apple Pay или Privat Pay.
- После успешного выполнения запроса выдержка появится в вашем личном кабинете в разделе "Услуги" — "Полученные документы". Документ станет доступен уже через несколько минут.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине благодаря цифровизации процессы для ФЛП стали намного проще. Регистрация, внесение изменений или даже закрытие бизнеса теперь доступны онлайн через удобное приложение "Дія".
Мы также писали, что физические лица-предприниматели, занимающиеся розничной торговлей или оказывающие платные услуги, обязаны обеспечить потребителей возможностью безналичных расчетов, в частности, банковскими картами. Это регламентируется постановлением Кабинета Министров. Согласно изменениям, круг ФЛПов, которым обязательно нужно установить POS-терминал, будет расширен с 1 января 2025 года.
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