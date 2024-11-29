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Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн — алгоритм действий

29 ноября 2024 11:55
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Выписка из ЕГР онлайн — как получить выписку ФЛПам через Дію
Работа на компьютере. Фото: Freepic
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) — это официальный документ, отражающий ключевую информацию о предпринимателе или юридическом лице на протяжении всего периода их деятельности. Сегодня получить этот документ можно удобно в онлайн-формате.

О том, как получить выписку из ЕГР онлайн, рассказали "Факты".

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ФЛП, которые зарегистрировали свою деятельность и перешли на упрощенную систему налогообложения, должны подтверждающие документы. К ним относятся:

  • Выписка из Единого государственного реестра.
  • Выписка из реестра плательщиков единого налога.

Эти документы можно получить онлайн.

Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн

Получить выписку из ЕГР для ФЛП можно быстро и удобно через портал "Дія". Стоимость услуги составляет 110 грн. Для этого выполните следующие шаги:

  • Зайдите в портал "Дія" и перейдите к соответствующему разделу. Нажмите кнопку "Получить подъемник".
  • Авторизуйтесь с помощью BankID, Действие. Подпись или электронной подписи.
  • Проверьте личные данные (ФИО и РНОКПП), которые загружаются автоматически.
  • Оплатите услугу через банковскую карту, Google Pay, Apple Pay или Privat Pay.
  • После успешного выполнения запроса выдержка появится в вашем личном кабинете в разделе "Услуги" — "Полученные документы". Документ станет доступен уже через несколько минут.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине благодаря цифровизации процессы для ФЛП стали намного проще. Регистрация, внесение изменений или даже закрытие бизнеса теперь доступны онлайн через удобное приложение "Дія".

Мы также писали, что физические лица-предприниматели, занимающиеся розничной торговлей или оказывающие платные услуги, обязаны обеспечить потребителей возможностью безналичных расчетов, в частности, банковскими картами. Это регламентируется постановлением Кабинета Министров. Согласно изменениям, круг ФЛПов, которым обязательно нужно установить POS-терминал, будет расширен с 1 января 2025 года.

Дия ФЛП онлайн-услуги бизнес документы

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