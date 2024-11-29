Выписка из ЕГР онлайн — как получить выписку ФЛПам через Дію

Работа на компьютере. Фото: Freepic

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) — это официальный документ, отражающий ключевую информацию о предпринимателе или юридическом лице на протяжении всего периода их деятельности. Сегодня получить этот документ можно удобно в онлайн-формате.

О том, как получить выписку из ЕГР онлайн, рассказали "Факты".

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ФЛП, которые зарегистрировали свою деятельность и перешли на упрощенную систему налогообложения, должны подтверждающие документы. К ним относятся:

Выписка из Единого государственного реестра.

Выписка из реестра плательщиков единого налога.

Эти документы можно получить онлайн.

Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн

Получить выписку из ЕГР для ФЛП можно быстро и удобно через портал "Дія". Стоимость услуги составляет 110 грн. Для этого выполните следующие шаги:

Зайдите в портал "Дія" и перейдите к соответствующему разделу. Нажмите кнопку "Получить подъемник".

Авторизуйтесь с помощью BankID, Действие. Подпись или электронной подписи.

Проверьте личные данные (ФИО и РНОКПП), которые загружаются автоматически.

Оплатите услугу через банковскую карту, Google Pay, Apple Pay или Privat Pay.

После успешного выполнения запроса выдержка появится в вашем личном кабинете в разделе "Услуги" — "Полученные документы". Документ станет доступен уже через несколько минут.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине благодаря цифровизации процессы для ФЛП стали намного проще. Регистрация, внесение изменений или даже закрытие бизнеса теперь доступны онлайн через удобное приложение "Дія".

Мы также писали, что физические лица-предприниматели, занимающиеся розничной торговлей или оказывающие платные услуги, обязаны обеспечить потребителей возможностью безналичных расчетов, в частности, банковскими картами. Это регламентируется постановлением Кабинета Министров. Согласно изменениям, круг ФЛПов, которым обязательно нужно установить POS-терминал, будет расширен с 1 января 2025 года.