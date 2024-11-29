Витяг з ЄДР онлайн — як отримати виписку ФОПам через Дію

Робота за комп'ютером. Фото: Freepic

Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) — це офіційний документ, що відображає ключову інформацію про підприємця чи юридичну особу протягом усього періоду їхньої діяльності. Сьогодні отримати цей документ можна зручно в онлайн-форматі.

Про те, як отримати виписку з ЄДР онлайн, розповіли "Факти".

Читайте також:

ФОП, які зареєстрували свою діяльність та перейшли на спрощену систему оподаткування, мають мати підтверджуючі документи. До них належать:

Витяг із Єдиного державного реєстру.

Витяг із реєстру платників єдиного податку.

Ці документи можна отримати онлайн.

Як отримати виписку з ЄДР для ФОП онлайн

Отримати витяг із ЄДР для ФОП можна швидко й зручно через портал "Дія". Вартість послуги становить 110 грн. Для цього виконайте наступні кроки:

Зайдіть у портал "Дія" та перейдіть до відповідного розділу. Натисніть "Отримати витяг".

Авторизуйтеся за допомогою BankID, Дія.Підпис або електронного підпису.

Перевірте особисті дані (ПІБ та РНОКПП), які завантажуються автоматично.

Оплатіть послугу через банківську картку, Google Pay, Apple Pay або Privat Pay.

Після успішного виконання запиту витяг з’явиться у вашому особистому кабінеті у розділі "Послуги" — "Отримані документи". Документ стане доступним уже за кілька хвилин.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні завдяки цифровізації процеси для ФОП стали набагато простішими. Реєстрація, внесення змін або навіть закриття бізнесу тепер доступні онлайн через зручний застосунок "Дія".

Ми також писали, що фізичні особи-підприємці, які займаються роздрібною торгівлею або надають платні послуги, зобов’язані забезпечити споживачів можливістю безготівкових розрахунків, зокрема банківськими картками. Це регламентується постановою Кабінету Міністрів. Відповідно до змін, коло ФОПів, яким обов’язково потрібно встановити POS-термінал, буде розширено з 1 січня 2025 року.