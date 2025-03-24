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Соцвыплаты с заблокированной карты — как получить украинцам

24 марта 2025 15:40
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Банковскую карту заблокировали — как украинцам получить социальные выплаты
Банкнота в 1 тысячу гривен в руках. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

После ужесточения финансового мониторинга со стороны банков в 2025 году, в Украине участились случаи блокировки банковских счетов. В связи с этим многие граждане не могут получить даже социальную помощь, которую им начисляют на карты.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, как получить госпомощь, если карту заблокировали.

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Как отмечают специалисты в сообществе "Юридический советник для ВПЛ" на странице в социальной сети Facebook, банки блокируют не карты, а сам счет, поэтому выполнить любую финансовую операцию невозможно. Финучреждения прибегают к таким действиям, если:

  • исполнительная служба прислала требование арестовать счет в связи с долгами;
  • финансовые операции клиента показались банку подозрительными;
  • государственные органы прибегли к другим ограничениям.

В то же время в Законе Украины "Об исполнительных производствах" говорится о том, что нельзя блокировать:

  • выплаты при увольнении;
  • суточные, командировочные расходы;
  • пособие в связи с беременностью и родами;
  • выплаты при рождении ребенка;
  • помощь одиноким матерям;
  • средства на лечение и погребение;
  • помощь гражданам, утратившим право на пособие по безработице;
  • другие социальные выплаты, предусмотренные законом.

Юристы отмечают, что если под блокировку попала социальная карта, тогда гражданам нужно:

  • обратиться в банк и получить официальный ответ, кто и почему наложил ограничения;
  • если счет арестован исполнителем, нужно получить от него копию постановления об открытии исполнительного производства и наложении ареста;
  • получить от банка выписку о том, что счет используется исключительно для социальных выплат.

Ранее стало известно, что украинские банки еще внимательнее будут относиться к финансовым операциям своих клиентов. Известно, к кому из них будут применяться дополнительные проверки.

Также мы рассказывали, что в Украине новые правила безналичных расчетов в гривнах и к чему готовиться гражданам.

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