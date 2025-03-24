Банковскую карту заблокировали — как украинцам получить социальные выплаты

Соцвыплаты с заблокированной карты — как получить украинцам
После ужесточения финансового мониторинга со стороны банков в 2025 году, в Украине участились случаи блокировки банковских счетов. В связи с этим многие граждане не могут получить даже социальную помощь, которую им начисляют на карты.
Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, как получить госпомощь, если карту заблокировали.
Соцвыплаты на заблокированной карте — можно ли получить деньги в кассе банка
Как отмечают специалисты в сообществе "Юридический советник для ВПЛ" на странице в социальной сети Facebook, банки блокируют не карты, а сам счет, поэтому выполнить любую финансовую операцию невозможно. Финучреждения прибегают к таким действиям, если:
- исполнительная служба прислала требование арестовать счет в связи с долгами;
- финансовые операции клиента показались банку подозрительными;
- государственные органы прибегли к другим ограничениям.
В то же время в Законе Украины "Об исполнительных производствах" говорится о том, что нельзя блокировать:
- выплаты при увольнении;
- суточные, командировочные расходы;
- пособие в связи с беременностью и родами;
- выплаты при рождении ребенка;
- помощь одиноким матерям;
- средства на лечение и погребение;
- помощь гражданам, утратившим право на пособие по безработице;
- другие социальные выплаты, предусмотренные законом.
Юристы отмечают, что если под блокировку попала социальная карта, тогда гражданам нужно:
- обратиться в банк и получить официальный ответ, кто и почему наложил ограничения;
- если счет арестован исполнителем, нужно получить от него копию постановления об открытии исполнительного производства и наложении ареста;
- получить от банка выписку о том, что счет используется исключительно для социальных выплат.
Ранее стало известно, что украинские банки еще внимательнее будут относиться к финансовым операциям своих клиентов. Известно, к кому из них будут применяться дополнительные проверки.
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