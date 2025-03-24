Банковскую карту заблокировали — как украинцам получить социальные выплаты

Банкнота в 1 тысячу гривен в руках. Фото: УНИАН

После ужесточения финансового мониторинга со стороны банков в 2025 году, в Украине участились случаи блокировки банковских счетов. В связи с этим многие граждане не могут получить даже социальную помощь, которую им начисляют на карты.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, как получить госпомощь, если карту заблокировали.

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Как отмечают специалисты в сообществе "Юридический советник для ВПЛ" на странице в социальной сети Facebook, банки блокируют не карты, а сам счет, поэтому выполнить любую финансовую операцию невозможно. Финучреждения прибегают к таким действиям, если:

исполнительная служба прислала требование арестовать счет в связи с долгами;

финансовые операции клиента показались банку подозрительными;

государственные органы прибегли к другим ограничениям.

В то же время в Законе Украины "Об исполнительных производствах" говорится о том, что нельзя блокировать:

выплаты при увольнении;

суточные, командировочные расходы;

пособие в связи с беременностью и родами;

выплаты при рождении ребенка;

помощь одиноким матерям;

средства на лечение и погребение;

помощь гражданам, утратившим право на пособие по безработице;

другие социальные выплаты, предусмотренные законом.

Юристы отмечают, что если под блокировку попала социальная карта, тогда гражданам нужно:

обратиться в банк и получить официальный ответ, кто и почему наложил ограничения;

если счет арестован исполнителем, нужно получить от него копию постановления об открытии исполнительного производства и наложении ареста;

получить от банка выписку о том, что счет используется исключительно для социальных выплат.

Ранее стало известно, что украинские банки еще внимательнее будут относиться к финансовым операциям своих клиентов. Известно, к кому из них будут применяться дополнительные проверки.

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