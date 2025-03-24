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Як отримати соцвиплати з заблокованої картки — українцям пояснили

24 березня 2025 15:40
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Банківську картку заблокували — як українцям отримати соціальні виплати
Банкнота в 1 тисячу гривень у руках. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Після посилення фінансового моніторингу з боку банків у 2025 році в Україні почастішали випадки блокування банківських рахунків. У зв′язку з цим багато громадян не можуть отримати навіть соціальну допомогу, яку їм нараховують на картки.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, як отримати держдопомогу, якщо картку заблокували.

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Як наголошують спеціалісти в спільноті "Юридчний порадник для ВПО" на сторінці у соціальній мережі Facebook, банки блокують не картки, а сам рахунок, тож виконати будь-яку фінансову операцію неможливо. Фінустанови вдаються до таких дій, якщо: 

  • виконавча служба надіслала вимогу арештувати рахунок у зв′язку з боргами;
  • фінансові операції клієнта здалися банку підозрілими;
  • державіні органи вдалися до іних обмежень. 

Водночас у Законі України "Про виконавчі провадження" йдеться про те, що не можна блокувати:

  • виплати при звільненні;
  • добові, витрати на відрядження;
  • допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • виплати при народженні дитини;
  • допомогу одиноким матерям;
  • кошти на лікування та поховання;
  • допомога особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;
  • інші соціальні виплати, передбачені законом.

Юристи зауважують, що якщо під блокування потрапила соціальна картка, тоді громадянам потрібно: 

  • звернутися до банку та отримати офіційну відповідь, хто і чому наклав обмеження;
  • якщо рахунок арештовано виконавцем, потрібно отримати від нього копію постанови про відкриття виконавчого провадження та накладення арешту;
  • отримати від банку виписку про те, що рахунок використовується виключно для соціальних виплат.

Раніше стало відомо, що українські банки ще уважніше ставитимуться до фінансових операцій своїх клієнтів. Відомо, до кого з них застосовуватимуться додаткові перевірки. 

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