Банківську картку заблокували — як українцям отримати соціальні виплати

Банкнота в 1 тисячу гривень у руках. Фото: УНІАН

Після посилення фінансового моніторингу з боку банків у 2025 році в Україні почастішали випадки блокування банківських рахунків. У зв′язку з цим багато громадян не можуть отримати навіть соціальну допомогу, яку їм нараховують на картки.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, як отримати держдопомогу, якщо картку заблокували.

Читайте також:

Соцвиплати на заблокованій картці — чи можна отримати гроші в касі банку

Як наголошують спеціалісти в спільноті "Юридчний порадник для ВПО" на сторінці у соціальній мережі Facebook, банки блокують не картки, а сам рахунок, тож виконати будь-яку фінансову операцію неможливо. Фінустанови вдаються до таких дій, якщо:

виконавча служба надіслала вимогу арештувати рахунок у зв′язку з боргами;

фінансові операції клієнта здалися банку підозрілими;

державіні органи вдалися до іних обмежень.

Водночас у Законі України "Про виконавчі провадження" йдеться про те, що не можна блокувати:

виплати при звільненні;

добові, витрати на відрядження;

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;

виплати при народженні дитини;

допомогу одиноким матерям;

кошти на лікування та поховання;

допомога особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;

інші соціальні виплати, передбачені законом.

Юристи зауважують, що якщо під блокування потрапила соціальна картка, тоді громадянам потрібно:

звернутися до банку та отримати офіційну відповідь, хто і чому наклав обмеження;

якщо рахунок арештовано виконавцем, потрібно отримати від нього копію постанови про відкриття виконавчого провадження та накладення арешту;

отримати від банку виписку про те, що рахунок використовується виключно для соціальних виплат.

Раніше стало відомо, що українські банки ще уважніше ставитимуться до фінансових операцій своїх клієнтів. Відомо, до кого з них застосовуватимуться додаткові перевірки.

Також ми розповідали, що в Україні нові правила безготівкових розрахунків у гривнях та до чого готуватися громадянам.