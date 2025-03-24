Банківську картку заблокували — як українцям отримати соціальні виплати

Як отримати соцвиплати з заблокованої картки — українцям пояснили
Після посилення фінансового моніторингу з боку банків у 2025 році в Україні почастішали випадки блокування банківських рахунків. У зв′язку з цим багато громадян не можуть отримати навіть соціальну допомогу, яку їм нараховують на картки.
Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, як отримати держдопомогу, якщо картку заблокували.
Соцвиплати на заблокованій картці — чи можна отримати гроші в касі банку
Як наголошують спеціалісти в спільноті "Юридчний порадник для ВПО" на сторінці у соціальній мережі Facebook, банки блокують не картки, а сам рахунок, тож виконати будь-яку фінансову операцію неможливо. Фінустанови вдаються до таких дій, якщо:
- виконавча служба надіслала вимогу арештувати рахунок у зв′язку з боргами;
- фінансові операції клієнта здалися банку підозрілими;
- державіні органи вдалися до іних обмежень.
Водночас у Законі України "Про виконавчі провадження" йдеться про те, що не можна блокувати:
- виплати при звільненні;
- добові, витрати на відрядження;
- допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
- виплати при народженні дитини;
- допомогу одиноким матерям;
- кошти на лікування та поховання;
- допомога особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;
- інші соціальні виплати, передбачені законом.
Юристи зауважують, що якщо під блокування потрапила соціальна картка, тоді громадянам потрібно:
- звернутися до банку та отримати офіційну відповідь, хто і чому наклав обмеження;
- якщо рахунок арештовано виконавцем, потрібно отримати від нього копію постанови про відкриття виконавчого провадження та накладення арешту;
- отримати від банку виписку про те, що рахунок використовується виключно для соціальних виплат.
Раніше стало відомо, що українські банки ще уважніше ставитимуться до фінансових операцій своїх клієнтів. Відомо, до кого з них застосовуватимуться додаткові перевірки.
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