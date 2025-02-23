Стаж во время войны — как рассчитывают участникам боевых действий

Снайпер на службе в ВСУ. Фото: УНИАН

У украинцев, которые участвуют в боевых действиях против российской армии, есть возможность досрочно выйти на пенсию по возрасту. Все потому, что время, которое люди служат в армии, засчитывается в страховой стаж.

Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе.

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Украинцы, которые получили удостоверение "Участник боевых действий" (УБД), могут воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию. Это касается как женщин, так и мужчин, однако условия несколько отличаются. Например:

мужчины с УБД могут выходить на пенсию в 55 лет;

женщины с УБД — в 50 лет.

Кроме того мужчинам нужно иметь страховой стаж не менее 25 лет, тогда как женщинам — 20 лет.

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Таким образом, в случае если работодатель не осуществляет страховые взносы за работника, которого мобилизовали в армию, тогда этот период:

все равно сохраняется для начисления пенсии;

не влияет на опыт работы;

не прерывает стаж работы по специальности.

К тому же мобилизация работника не позволяет работодателю самовольно расторгнуть с ним трудовой договор. Пока работник находится в ВСУ, его лишь временно отстраняют от выполнения своих трудовых обязанностей. Работодатель делает об этом соответствующую запись в трудовой книжке работника.

Также у военнослужащих (при определенных условиях) есть льготы при учете стажа. Так, один месяц военной службы в особый период - три месяца общего трудового стажа, на основании которого назначают пенсии.

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