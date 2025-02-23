Стаж во время войны — как рассчитывают участникам боевых действий

Как исчисляется стаж в зоне боевых действий — украинцам объяснили
У украинцев, которые участвуют в боевых действиях против российской армии, есть возможность досрочно выйти на пенсию по возрасту. Все потому, что время, которое люди служат в армии, засчитывается в страховой стаж.
Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе.
Как начисляется стаж участникам боевых действий
Украинцы, которые получили удостоверение "Участник боевых действий" (УБД), могут воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию. Это касается как женщин, так и мужчин, однако условия несколько отличаются. Например:
- мужчины с УБД могут выходить на пенсию в 55 лет;
- женщины с УБД — в 50 лет.
Кроме того мужчинам нужно иметь страховой стаж не менее 25 лет, тогда как женщинам — 20 лет.
Стаж на боевых — что должны знать украинцы
Таким образом, в случае если работодатель не осуществляет страховые взносы за работника, которого мобилизовали в армию, тогда этот период:
- все равно сохраняется для начисления пенсии;
- не влияет на опыт работы;
- не прерывает стаж работы по специальности.
К тому же мобилизация работника не позволяет работодателю самовольно расторгнуть с ним трудовой договор. Пока работник находится в ВСУ, его лишь временно отстраняют от выполнения своих трудовых обязанностей. Работодатель делает об этом соответствующую запись в трудовой книжке работника.
Также у военнослужащих (при определенных условиях) есть льготы при учете стажа. Так, один месяц военной службы в особый период - три месяца общего трудового стажа, на основании которого назначают пенсии.
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