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Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

11 ноября 2024 06:27
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Как правильно покупать дрова в Украине | Цена на дрова в Украине в ноябре.
Инфографика: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В последнее время в Украине бушуют страсти вокруг дров. Согласно законопроекту №9665, который поддержала Верховная Рада и передала на подпись президенту Владимиру Зеленскому, хранение древесины без соответствующих документов будет грозить наказанием в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Или штрафом от 34 тысяч гривен. Причем санкции могут быть применены даже при хранении небольшого объема древесины начиная с 1 куб.

Новини.LIVE рассказывают, как правильно купить дрова к отопительному сезону в Украине и сколько за это придется заплатить.

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Как купить дрова в Украине

Украинцы могут купить дрова для подготовки к новому отопительному сезону как онлайн, так и в ближайшем лесном хозяйстве. В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины заявили, что лесные хозяйства уже готовы к отопительному сезону на 2024-2025 годы. На складах по всей стране запасено 185 тысяч кубометров дровяной древесины, а в каждом лесничестве сформирован стратегический запас при росте спроса.

Заказать дрова для сезона 2024-2025 годов можно несколькими способами:

  • онлайн через специализированный интернет-магазин "ДроваЄ" ;
  • офлайн — в большинстве регионов рекомендуется обращаться в ближайший филиал крупнейшего поставщика, ГП "Леса Украины" ;
  • онлайн и офлайн, обратившись в частные компании, занимающиеся официальной продажей дров в Украине.
  • жители Харьковской области могут также обратиться в прифронтовые лесхозы, информацию о которых можно найти на сайте Северо-Восточного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства.

Как заказать дрова в "ДроваЄ"

Чтобы воспользоваться услугами онлайн-магазина "ДроваЄ", необходимо:

  • Авторизоваться через ID.GOV.UA, выбрав BankID или другие способы идентификации.
  • Оформить заказ, указав адрес доставки, выбрать поставщика (лесхоз или лесничество), а также указать тип и количество дров (до 15 м³ в год на одного гражданина).
  • Отправить заказ и ждать подтверждения поставщика, который свяжется для уточнения деталей.
  • После подтверждения заказа оплатить его онлайн в личном кабинете.
  • Отдельно согласуется вопрос доставки: представитель лесхоза уточняет детали с учетом логистики. После согласования в личном кабинете появится возможность оплаты услуги "Доставка".

При получении дров следует предъявить документ, удостоверяющий личность, и РНУКПН (индивидуальный идентификационный номер).

Цены на дрова в Украине

Инфографика цен на дрова в Украине в ноябре
Цены на дрова в Украине. Инфографика: Новини.LIVE

Сколько стоят дрова в "ДроваЄ"

Сосна:

  • неколотые — от 590 грн/м³;
  • колотые — от 2 537,50 грн/м³;

Дуб:

  • неколотые — от 862,94 грн/м³;
  • колотые — от 2 135,00 грн/м³;

Береза:

  • неколотые — от 660,00 грн/м³;
  • колотые — от 1 928,93 грн/м³;

Твердолистные:

  • неколотые — от 865,00 грн/м³;
  • колотые — от 2 004,00 грн/м³;

Мягколистные:

  • неколотые — от 649,00грн/м³;

Сосни:

  • неколотые — от 651,78 грн/м³;

Осина:

  • неколотые — от 634,52 грн/м³;

Граб:

  • неколотые — от 862,94 грн/м³;
  • колотые — от 2 582,74 грн/м³;

Ольха черная:

  • неколотые — от 590,00 грн/м³;
  • колотые — от 2 582,74 грн/м³.

Сколько стоят дрова у частных компаний

  • Сосна: от 1200 грн/м³ до 1700 грн/м³;
  • Дуб: от 1800 грн/м³ до 1950 грн/м³;
  • Береза: от 1500 грн/м³ до 1850 грн/м³;
  • Осина: от 1700 грн/м³ до 1750 грн/м³;
  • Граб: от 1800 грн/м³ до 1950 грн/м³;
  • Ольха: от 1800 грн/м³ до 1950 грн/м³;
  • Акация: от 1820 грн/м³ до 1950 грн/м³;
  • Ясень: от 1800 грн/м³ до 1950 грн/м³;
  • Бук: от 1950 грн/м³ до 2200 грн/м³;
  • Вишня: от 2300 грн/м³;
  • Яблоня: от 1900 грн/м³ до 2300 грн/м³;
  • Липа: от 1700 грн/м³;
  • Клен: от 1900 грн/м³ до 1950 грн/м³;
  • Тополь: от 1700 грн/м³.

Напомним, мы рассказывали, как правильно выбрать дрова и какие виды существуют. Характеристики разных пород древесины для отопления существенно разнятся.

Также мы писали когда людей не будут штрафовать за дрова. Ситуацию со штрафами прокомментировала народная депутат Анна Скороход.

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