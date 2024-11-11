Как правильно покупать дрова в Украине | Цена на дрова в Украине в ноябре.

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре
В последнее время в Украине бушуют страсти вокруг дров. Согласно законопроекту №9665, который поддержала Верховная Рада и передала на подпись президенту Владимиру Зеленскому, хранение древесины без соответствующих документов будет грозить наказанием в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Или штрафом от 34 тысяч гривен. Причем санкции могут быть применены даже при хранении небольшого объема древесины начиная с 1 куб.
Новини.LIVE рассказывают, как правильно купить дрова к отопительному сезону в Украине и сколько за это придется заплатить.
Как купить дрова в Украине
Украинцы могут купить дрова для подготовки к новому отопительному сезону как онлайн, так и в ближайшем лесном хозяйстве. В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины заявили, что лесные хозяйства уже готовы к отопительному сезону на 2024-2025 годы. На складах по всей стране запасено 185 тысяч кубометров дровяной древесины, а в каждом лесничестве сформирован стратегический запас при росте спроса.
Заказать дрова для сезона 2024-2025 годов можно несколькими способами:
- онлайн через специализированный интернет-магазин "ДроваЄ" ;
- офлайн — в большинстве регионов рекомендуется обращаться в ближайший филиал крупнейшего поставщика, ГП "Леса Украины" ;
- онлайн и офлайн, обратившись в частные компании, занимающиеся официальной продажей дров в Украине.
- жители Харьковской области могут также обратиться в прифронтовые лесхозы, информацию о которых можно найти на сайте Северо-Восточного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства.
Как заказать дрова в "ДроваЄ"
Чтобы воспользоваться услугами онлайн-магазина "ДроваЄ", необходимо:
- Авторизоваться через ID.GOV.UA, выбрав BankID или другие способы идентификации.
- Оформить заказ, указав адрес доставки, выбрать поставщика (лесхоз или лесничество), а также указать тип и количество дров (до 15 м³ в год на одного гражданина).
- Отправить заказ и ждать подтверждения поставщика, который свяжется для уточнения деталей.
- После подтверждения заказа оплатить его онлайн в личном кабинете.
- Отдельно согласуется вопрос доставки: представитель лесхоза уточняет детали с учетом логистики. После согласования в личном кабинете появится возможность оплаты услуги "Доставка".
При получении дров следует предъявить документ, удостоверяющий личность, и РНУКПН (индивидуальный идентификационный номер).
Цены на дрова в Украине
Сколько стоят дрова в "ДроваЄ"
Сосна:
- неколотые — от 590 грн/м³;
- колотые — от 2 537,50 грн/м³;
Дуб:
- неколотые — от 862,94 грн/м³;
- колотые — от 2 135,00 грн/м³;
Береза:
- неколотые — от 660,00 грн/м³;
- колотые — от 1 928,93 грн/м³;
Твердолистные:
- неколотые — от 865,00 грн/м³;
- колотые — от 2 004,00 грн/м³;
Мягколистные:
- неколотые — от 649,00грн/м³;
Сосни:
- неколотые — от 651,78 грн/м³;
Осина:
- неколотые — от 634,52 грн/м³;
Граб:
- неколотые — от 862,94 грн/м³;
- колотые — от 2 582,74 грн/м³;
Ольха черная:
- неколотые — от 590,00 грн/м³;
- колотые — от 2 582,74 грн/м³.
Сколько стоят дрова у частных компаний
- Сосна: от 1200 грн/м³ до 1700 грн/м³;
- Дуб: от 1800 грн/м³ до 1950 грн/м³;
- Береза: от 1500 грн/м³ до 1850 грн/м³;
- Осина: от 1700 грн/м³ до 1750 грн/м³;
- Граб: от 1800 грн/м³ до 1950 грн/м³;
- Ольха: от 1800 грн/м³ до 1950 грн/м³;
- Акация: от 1820 грн/м³ до 1950 грн/м³;
- Ясень: от 1800 грн/м³ до 1950 грн/м³;
- Бук: от 1950 грн/м³ до 2200 грн/м³;
- Вишня: от 2300 грн/м³;
- Яблоня: от 1900 грн/м³ до 2300 грн/м³;
- Липа: от 1700 грн/м³;
- Клен: от 1900 грн/м³ до 1950 грн/м³;
- Тополь: от 1700 грн/м³.
Напомним, мы рассказывали, как правильно выбрать дрова и какие виды существуют. Характеристики разных пород древесины для отопления существенно разнятся.
Также мы писали когда людей не будут штрафовать за дрова. Ситуацию со штрафами прокомментировала народная депутат Анна Скороход.
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