Як правильно купувати дрова в Україні. Ціна на дрова в Україні у листопаді

Інфографіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Останнім часом в Україні вирують пристрасті навколо дров. Згідно з законопроєктом №9665, який підтримала Верховна Рада та передала на підпис президенту Володимиру Зеленському, зберігання деревини без відповідних документів буде загрожувати покаранням у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Або штрафом від 34 тисячі гривень. Причому санкції можуть бути застосовані навіть за зберігання невеликого обсягу деревини — починаючи з 1 куб.

Новини.LIVE розповідають, як правильно купити дрова до опалювального сезону в Україні та скільки за це доведеться заплатити.

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Як купити дрова в Україні

Українці можуть придбати дрова для підготовки до нового опалювального сезону як онлайн, так і у найближчому лісовому господарстві. У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України заявили, що лісові господарства вже готові до опалювального сезону на 2024-2025 роки. На складах по всій країні запасено 185 тисяч кубометрів дров'яної деревини, а в кожному лісництві сформовано стратегічний запас у разі зростання попиту.

Замовити дрова для сезону 2024-2025 років можна декількома способами:

онлайн через спеціалізований інтернет-магазин "ДроваЄ";

офлайн — у більшості регіонів рекомендується звертатися до найближчої філії найбільшого постачальника, ДП "Ліси України";

онлайн та офлайн, звернувшись до приватних компаній, що займаються офіційним продажем дров в Україні.

жителі Харківської області можуть також звернутися до прифронтових лісгоспів, інформацію про які можна знайти на сайті Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства.

Як замовити дрова у "ДроваЄ"

Щоб скористатися послугами онлайн-магазину "ДроваЄ", необхідно:

Авторизуватись через ID.GOV.UA, обравши BankID чи інші способи ідентифікації.

Оформити замовлення, вказавши адресу доставки, вибрати постачальника (лісгосп чи лісництво), а також вказати тип та кількість дров (до 15 м³ на рік на одного громадянина).

Надіслати замовлення та чекати на підтвердження від постачальника, який зв'яжеться для уточнення деталей.

Після підтвердження замовлення сплатити його онлайн в особистому кабінеті.

Окремо узгоджується питання доставки: представник лісгоспу уточнює деталі з урахуванням логістики. Після погодження в особистому кабінеті з'явиться можливість онлайн-оплати послуги "Доставка".

При отриманні дров потрібно пред'явити документ, що засвідчує особу, та РНУКПН (індивідуальний ідентифікаційний номер).

Ціни на дрова в Україні

Ціни на дрова в Україні. Інфографіка: Новини.LIVE

Скільки коштують дрова у "ДроваЄ"

Сосна:

неколоті — від 590 грн/м³;

колоті — від 2 537,50 грн/м³;

Дуб:

неколоті — від 862,94 грн/м³;

колоті — від 2 135,00 грн/м³;

Береза:

неколоті — від 660,00 грн/м³;

колоті — від 1 928,93 грн/м³;

Твердолистяні:

неколоті — від 865,00 грн/м³;

колоті — від 2 004,00 грн/м³;

М'яколистяні:

неколоті — від 649,00грн/м³;

Хвойні:

неколоті — від 651,78 грн/м³;

Осика:

неколоті — від 634,52 грн/м³;

Граб:

неколоті — від 862,94 грн/м³;

колоті — від 2 582,74 грн/м³;

Вільха чорна:

неколоті — від 590,00 грн/м³;

колоті — від 2 582,74 грн/м³.

Скільки коштують дрова у приватних компаній

Сосна: від 1200 грн/м³ до 1700 грн/м³;

Дуб: від 1800 грн/м³ до 1950 грн/м³;

Береза: від 1500 грн/м³ до 1850 грн/м³;

Осика: від 1700 грн/м³ до 1750 грн/м³;

Граб: від 1800 грн/м³ до 1950 грн/м³;

Вільха: від 1800 грн/м³ до 1950 грн/м³;

Акація: від 1820 грн/м³ до 1950 грн/м³;

Ясень: від 1800 грн/м³ до 1950 грн/м³;

Бук: від 1950 грн/м³ до 2200 грн/м³;

Вишня: від 2300 грн/м³;

Яблуня: від 1900 грн/м³ до 2300 грн/м³;

Липа: від 1700 грн/м³;

Клен: від 1900 грн/м³ до 1950 грн/м³;

Тополя: від 1700 грн/м³.

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно вибрати дрова та які їх види існують. Характеристики різних порід деревини для опалення істотно різняться.

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