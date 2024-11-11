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Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

11 листопада 2024 06:27
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Як правильно купувати дрова в Україні. Ціна на дрова в Україні у листопаді
Інфографіка: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Останнім часом в Україні вирують пристрасті навколо дров. Згідно з законопроєктом №9665, який підтримала Верховна Рада та передала на підпис президенту Володимиру Зеленському, зберігання деревини без відповідних документів буде загрожувати покаранням у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Або штрафом від 34 тисячі гривень. Причому санкції можуть бути застосовані навіть за зберігання невеликого обсягу деревини — починаючи з 1 куб.

Новини.LIVE розповідають, як правильно купити дрова до опалювального сезону в Україні та скільки за це доведеться заплатити.

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Як купити дрова в Україні

Українці можуть придбати дрова для підготовки до нового опалювального сезону як онлайн, так і у найближчому лісовому господарстві. У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України заявили, що лісові господарства вже готові до опалювального сезону на 2024-2025 роки. На складах по всій країні запасено 185 тисяч кубометрів дров'яної деревини, а в кожному лісництві сформовано стратегічний запас у разі зростання попиту.

Замовити дрова для сезону 2024-2025 років можна декількома способами:

  • онлайн через спеціалізований інтернет-магазин "ДроваЄ";
  • офлайн — у більшості регіонів рекомендується звертатися до найближчої філії найбільшого постачальника, ДП "Ліси України";
  • онлайн та офлайн, звернувшись до приватних компаній, що займаються офіційним продажем дров в Україні.
  • жителі Харківської області можуть також звернутися до прифронтових лісгоспів, інформацію про які можна знайти на сайті Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства.

Як замовити дрова у "ДроваЄ"

Щоб скористатися послугами онлайн-магазину "ДроваЄ", необхідно:

  • Авторизуватись через ID.GOV.UA, обравши BankID чи інші способи ідентифікації.
  • Оформити замовлення, вказавши адресу доставки, вибрати постачальника (лісгосп чи лісництво), а також вказати тип та кількість дров (до 15 м³ на рік на одного громадянина).
  • Надіслати замовлення та чекати на підтвердження від постачальника, який зв'яжеться для уточнення деталей.
  • Після підтвердження замовлення сплатити його онлайн в особистому кабінеті.
  • Окремо узгоджується питання доставки: представник лісгоспу уточнює деталі з урахуванням логістики. Після погодження в особистому кабінеті з'явиться можливість онлайн-оплати послуги "Доставка".

При отриманні дров потрібно пред'явити документ, що засвідчує особу, та РНУКПН (індивідуальний ідентифікаційний номер).

Ціни на дрова в Україні

Інфографіка цін на дрова в Україні у листопаді
Ціни на дрова в Україні. Інфографіка: Новини.LIVE

Скільки коштують дрова у "ДроваЄ"

Сосна:

  • неколоті — від 590 грн/м³;
  • колоті — від 2 537,50 грн/м³;

Дуб:

  • неколоті — від 862,94 грн/м³;
  • колоті — від 2 135,00 грн/м³;

Береза: 

  • неколоті — від 660,00 грн/м³;
  • колоті — від 1 928,93 грн/м³;

Твердолистяні: 

  • неколоті — від 865,00 грн/м³;
  • колоті — від 2 004,00 грн/м³;

М'яколистяні: 

  • неколоті — від 649,00грн/м³;

Хвойні: 

  • неколоті — від 651,78 грн/м³;

Осика:

  • неколоті — від 634,52 грн/м³;

Граб: 

  • неколоті — від 862,94 грн/м³;
  • колоті — від 2 582,74 грн/м³;

Вільха чорна: 

  • неколоті — від 590,00 грн/м³;
  • колоті — від 2 582,74 грн/м³.

Скільки коштують дрова у приватних компаній

  • Сосна: від 1200 грн/м³ до 1700 грн/м³;
  • Дуб: від 1800 грн/м³ до 1950 грн/м³;
  • Береза: від 1500 грн/м³ до 1850 грн/м³;
  • Осика: від 1700 грн/м³ до 1750 грн/м³;
  • Граб: від 1800 грн/м³ до 1950 грн/м³;
  • Вільха: від 1800 грн/м³ до 1950 грн/м³;
  • Акація: від 1820 грн/м³ до 1950 грн/м³;
  • Ясень: від 1800 грн/м³ до 1950 грн/м³;
  • Бук: від 1950 грн/м³ до 2200 грн/м³;
  • Вишня: від 2300 грн/м³;
  • Яблуня: від 1900 грн/м³ до 2300 грн/м³;
  • Липа: від 1700 грн/м³;
  • Клен: від 1900 грн/м³ до 1950 грн/м³;
  • Тополя: від 1700 грн/м³.

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно вибрати дрова та які їх види існують. Характеристики різних порід деревини для опалення істотно різняться.

Також ми писали коли людей не штрафуватимуть за дрова. Ситуацію зі штрафами прокоментувала народна депутатка Анна Скороход. 

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