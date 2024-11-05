Как доказать, что вы купили, а не украли дрова — советы юриста

Заготовка дров. Фото: УНИАН

Новый законопроект о запрете хранения большого количества дров получил огласку. Люди возмущены тем, что парламентарии решили наказывать за древесину без документов на пороге зимы. Отопительный сезон уже начался и у некоторых есть то количество дров, которое считается противозаконным.



Как доказать, что вы купили дрова без документов, а не самостоятельно вырубили лес, Новини.LIVE узнало у юриста Надежды Шуляк.

Запрет на хранение дров

"Вопрос доказательств приобретает актуальность, поскольку в селах и маленьких населенных пунктах часто покупка древесины происходит без оформления документов. Для подтверждения можно использовать свидетельские показания тех, кто присутствовал при покупке, или другие косвенные доказательства, такие как транспортные накладные, если древесину доставляли", — сказала юрист.

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Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Также важно иметь контакты продавца, что может помочь в подтверждении легальности покупки при возникновении вопросов со стороны проверяющих органов.

"Покупать древесину без документов по законодательству Украины невозможно, поскольку все хозяйственные операции имеют документарные последствия или находятся вне правового поля", — добавила юрист.

Напомним, народная депутат Анна Скороход назвала случаи, когда людей не будут штрафовать за дрова.

Раньше мы писали, какие документы нужно иметь, чтобы избежать штрафа за сохранность дров.