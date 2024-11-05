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Як довести, що ви купили дрова, а не крали у лісі

5 листопада 2024 23:56
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Як доказати, що ви купили, а не вкрали дрова — поради юриста
Заготівля дров. Фото: УНІАН
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Новий законопроєкт  щодо заборони зберігання великої кількості дров набув розголосу. Люди обурені тим, що парламентарі вирішили карати за деревину без документів на порозі зими. Опалювальний сезон вже розпочався і дехто має вдома ту кількість дров, яка вважається протизаконною.

Як довести, що ви купили дрова без документів, а не самостійно вирубали ліс, Новини.LIVE дізналося в юристки Надії Шуляк. 

 

Заборона на зберігання дров 

"Питання доказів набуває актуальності, оскільки в селах і маленьких населених пунктах часто купівля деревини відбувається без оформлення документів. Для підтвердження можна використовувати свідчення свідків, які були присутніми при купівлі, або інші непрямі докази, такі як транспортні накладні, якщо деревину доставляли",  — сказала юристка. 

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юристка Надія Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Також важливо мати контакти продавця, що може допомогти в підтвердженні легальності покупки в разі виникнення питань з боку перевіряючих органів. 

"Купувати деревину без документів за законодавством України неможливо, оскільки всі господарські операції мають документарні наслідки або  ж знаходяться поза правовим полем", — додала юристка.

Нагадаємо, народна депутатка Анна Скороход назвала випадки, коли людей не штрафуватимуть за дрова. 

Раніше ми писали, які документи треба мати, щоб уникнути штрафу за збереження дров. 

дрова штраф опалювальний сезон юрист документи

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