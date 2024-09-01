Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Как узнать размер своей будущей пенсии — алгоритм действий arrow

Как узнать размер своей будущей пенсии — алгоритм действий

1 сентября 2024 06:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
В Украине можно узнать размер будущей пенсии — как это сделать
Работа с документами. Фото: Cora
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине граждане могут узнать ориентировочный размер своей будущей пенсии даже за несколько десятков лет до достижения пенсионного возраста. Для этого на сайте Пенсионного фонда Украины доступен пенсионный калькулятор, помогающий совершить соответствующий просчет. Он также поможет исправить ситуацию в случае, если размер будущей пенсии слишком низок.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Читайте также:

Как узнать размер будущей пенсии

Для расчета будущей пенсии нужно зарегистрироваться на портале ПФУ по ссылке. Регистрацию можно пройти с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить на сайте своего банка, или через мобильное приложение "Дія" и другие доступные способы.

null
Скриншот: ПФУ

На главной странице портала после регистрации вы увидите свои анкетные данные: ФИО, дату рождения, налоговый номер, трудовой стаж, а также последнюю дату уплаты взносов. Для расчета выберите опцию "Пенсионный калькулятор" в верхней панели.

null
Скриншот: ПФУ

Ознакомьтесь с вашими данными, отображаемыми на портале. Здесь вы также можете узнать ориентировочную дату ухода на пенсию и проверить, достаточно ли у вас стажа для ухода на пенсию в 60 лет. Кроме того, вы увидите приблизительный размер вашей будущей пенсии.

null
Скриншот: ПФУ

Как изменить будущие пенсии

Если результаты расчета пенсионного калькулятора вас не удовлетворяют, важно принять меры по их улучшению. К примеру, если вы получаете часть зарплаты в конверте, обсудите с работодателем возможность детенизации доходов. Если у вас недостаточно стажа из-за неофициальной занятости, официально оформите свою работу. Внесение таких изменений повлияет на размер вашей будущей пенсии.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские пенсионеры имеют возможность получать дополнительные выплаты, зависящие от разных факторов, таких как трудовой стаж и состояние здоровья. Однако эти выплаты не будут доступны всем.

Мы также писали, что правительство Украины установило минимальные размеры пенсий для разных категорий граждан. Размер выплат зависит от нескольких факторов, таких как возраст пенсионера, трудовой стаж и наличие инвалидности.

выплаты пенсии ПФУ деньги

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в начале сентября

06:32 Это не убьет детей — Клопотенко о критике школьного питания перед учебным годом

06:31 БПЛА поразили несколько ГРЭС в России — местные власти заверяют, что пожаров нет

06:30 В Украине сильно упали цены на ячмень — сколько стоит 1 тонна зерна в начале сентября

06:10 Как узнать размер своей будущей пенсии — алгоритм действий

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

06:01 Ощадбанк отдал другой особе чужие 45,9 тыс. долларов — что решил суд

05:56 Украинцы с оккупированных территорий не хотят воевать за РФ — агрессор провалил мобилизацию

05:28 БПЛА испортили ночь жителям 7 областей РФ и Москвы — есть подозрение на удар по Каширской ГРЭС

05:05 Погода в первый день осени в Украине — что прогнозируют синоптики на сегодня

04:40 Мошенники наживаются на семьях украинских пленных — Омбудсмен посоветовал, как уберечься

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в начале сентября

06:32 Это не убьет детей — Клопотенко о критике школьного питания перед учебным годом

06:31 БПЛА поразили несколько ГРЭС в России — местные власти заверяют, что пожаров нет

06:30 В Украине сильно упали цены на ячмень — сколько стоит 1 тонна зерна в начале сентября

06:10 Как узнать размер своей будущей пенсии — алгоритм действий

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

06:01 Ощадбанк отдал другой особе чужие 45,9 тыс. долларов — что решил суд

05:56 Украинцы с оккупированных территорий не хотят воевать за РФ — агрессор провалил мобилизацию

05:28 БПЛА испортили ночь жителям 7 областей РФ и Москвы — есть подозрение на удар по Каширской ГРЭС

05:05 Погода в первый день осени в Украине — что прогнозируют синоптики на сегодня

04:40 Мошенники наживаются на семьях украинских пленных — Омбудсмен посоветовал, как уберечься

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

17:33 Волонтер резко отреагировала на заявления Безуглой касаемо катастрофы F-16

Text

12:45 Журналист Евгений Киселев объяснил, почему дело Павла Дурова вызывает множество вопросов

30 августа 2024
Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Text

16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Text

12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Text

12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку