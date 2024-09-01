В Украине можно узнать размер будущей пенсии — как это сделать

Работа с документами. Фото: Cora

В Украине граждане могут узнать ориентировочный размер своей будущей пенсии даже за несколько десятков лет до достижения пенсионного возраста. Для этого на сайте Пенсионного фонда Украины доступен пенсионный калькулятор, помогающий совершить соответствующий просчет. Он также поможет исправить ситуацию в случае, если размер будущей пенсии слишком низок.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Читайте также:

Как узнать размер будущей пенсии

Для расчета будущей пенсии нужно зарегистрироваться на портале ПФУ по ссылке. Регистрацию можно пройти с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить на сайте своего банка, или через мобильное приложение "Дія" и другие доступные способы.

Скриншот: ПФУ

На главной странице портала после регистрации вы увидите свои анкетные данные: ФИО, дату рождения, налоговый номер, трудовой стаж, а также последнюю дату уплаты взносов. Для расчета выберите опцию "Пенсионный калькулятор" в верхней панели.

Скриншот: ПФУ

Ознакомьтесь с вашими данными, отображаемыми на портале. Здесь вы также можете узнать ориентировочную дату ухода на пенсию и проверить, достаточно ли у вас стажа для ухода на пенсию в 60 лет. Кроме того, вы увидите приблизительный размер вашей будущей пенсии.

Скриншот: ПФУ

Как изменить будущие пенсии

Если результаты расчета пенсионного калькулятора вас не удовлетворяют, важно принять меры по их улучшению. К примеру, если вы получаете часть зарплаты в конверте, обсудите с работодателем возможность детенизации доходов. Если у вас недостаточно стажа из-за неофициальной занятости, официально оформите свою работу. Внесение таких изменений повлияет на размер вашей будущей пенсии.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские пенсионеры имеют возможность получать дополнительные выплаты, зависящие от разных факторов, таких как трудовой стаж и состояние здоровья. Однако эти выплаты не будут доступны всем.

Мы также писали, что правительство Украины установило минимальные размеры пенсий для разных категорий граждан. Размер выплат зависит от нескольких факторов, таких как возраст пенсионера, трудовой стаж и наличие инвалидности.