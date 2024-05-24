Переводы в Украине — какие лимиты в банках и новации НБУ

Банковская карта. Фото: Privatbank

В Украине могут ввести лимиты на выходные операции "с карты на карту". Над реализацией соответствующей возможности работает Национальный банк Украины (НБУ).

О том, что изменится и какие сейчас лимиты в банках, сообщает "РБК-Украина".

Читайте также:

Какие НБУ готовит изменения в лимитах

Как пояснили в Нацбанке, решение коснется только P2P-переводов (операции person-to-person). Оно не будет касаться финансовых операций по реквизитам IBAN. Такие переводы будут доступны для граждан без ограничений.

НБУ склоняется к варианту лимита в 30 операций и 100 тыс. гривен в месяц в одном финучреждении. Ожидается, что окончательный вариант будет принят примерно через месяц, ведь решение требует обсуждения.

Как свидетельствуют результаты исследования Национального банка по операциям клиентов семи ведущих финучреждений (доля в 91% эмитированных карт) за два квартала года, соответствующие изменения в 30 операций в месяц не почувствуют около 98,4% клиентов, а изменения по сумме — не коснутся 95%.

Ограничения в банковских учреждениях в 2024 году

Во время военного положения в стране в украинских банках установлены определенные лимиты на количество и сумму финансовых операций.

Лимиты в ПриватБанке

В ПриватБанке для отправителей максимальное количество переводов в месяц на одного человека установлено на уровне до 200-т в Украине и 20-ть — за границу. Лимиты по сумме переводов в месяц на одного человека — 1 млн гривен для переводов внутри страны и 100 тыс. гривен — за границу.

Для получателей лимит на количество переводов — 350 для переводов по стране и 50 — за границу. По сумме — 1 млн гривен для переводов по стране и 399 тыс. гривен — за границу.

Лимиты в Ощадбанке

В Ощадбанке суточный лимит на количество переводов по одной платежной карточке отправителя — пять операций. За месяц — 50 операций.

Лимит на сумму для отправителя одного перевода по платежной карте — 29,99 тыс. гривен, вместе с комиссионным вознаграждением.

Суточный лимит для отправителя на сумму всех переводов по одной платежной карточке — 65 тыс. гривен. Для отправителя максимальная сумма всех переводов по платежной карте в месяц — 150 тыс. гривен.

Лимиты в Monobank

Суточный лимит на количество операций — 50, на четыре дня — 100, месячный лимит — 150-т. На карту банка за одну операцию можно перевести до 60 тыс. гривен. Лимит на сумму, которую можно перевести за месяц, установлен ограничением платежных систем: для MasterCard — не более эквивалента в 10 тыс. долларов, для Visa — не может превышать эквивалент 25 тыс. долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские банки в последнее время нарастили ввоз наличной валюты для удовлетворения спроса. В апреле 2024 года вдвое больше ввезли евро.

Также мы писали, что в Украине хотят разрешить финучреждениям раскрывать банковскую тайну по запросам нотариусов и Министерства юстиции. Соответствующий законопроект прошел первое чтение.