Зарплаты с 1 апреля — какие суммы получат военные ВСУ

Украинские защитники с дронами. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

С 1 апреля 2025 года украинские военнослужащие смогут рассчитывать на денежное обеспечение, куда будут входить: должностной оклад в не менее 20 тыс. грн, вознаграждения от 30 до 100 тыс. грн и индивидуальные доплаты. Также при определенных условиях их выплаты могут подлежать ежемесячной индексации.

Об этом говорится на официальном портале Министерства обороны.

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Зарплаты военных в апреле 2025 года

Как отмечается, минимальная гарантированная выплата денежного обеспечения в апреле для всех военных составит 20,13 тыс. гривен. Остальные индивидуальные доплаты будут зависеть от нескольких факторов:

воинского звания;

должности военнослужащего;

выслуги бойца.

Также возможна индексация выплат в 2025 году. Выплата дополнительных сумм благодаря индексации должна осуществляться за счет источников, из которых происходит финансирование.

Коэффициент индексации определят в следующем месяце, перемножив индексы инфляции. Если уровень инфляции будет невысокий, то права на индексацию заработной платы не будет. Если же прирост индекса потребительских цен превысит 103% — повысятся выплаты военных еще и вследствие индексации.

"Целью денежного обеспечения является обеспечение надлежащего уровня жизни военных и их семей, поддержка мотивации к выполнению служебных обязанностей, а также компенсация за специфические условия и риски военной службы", — отмечают в ведомстве.

Соответствующий вопрос регулирует закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также другие нормативно-правовые акты, которые учитывают сложность, интенсивность и рискованность военной деятельности.

Другие доплаты и как самостоятельно подсчитать сумму выплат

Кроме того, военные во время военного положения имеют право на дополнительные единовременные вознаграждения:

в 30 тыс. грн — для тех, кто выполняет боевые задачи за пределами зоны боевых действий;

в 50 тыс. грн — для тех лиц, которые отвечают за управление войсками;

в 100 тыс. грн — для тех, кто непосредственно выполняет задачи в зоне боевых действий.

Также год назад военным предоставили право на еще одну доплату в 70 тыс. грн за боевые или спецзадания на линии соприкосновения с противником или в тылу. Такая доплата не заменяет "боевые", а назначается дополнительно. Размер вознаграждения исчисляют за полный месяц выполнения задач бойцом.

Предусмотрены доплаты за уничтожение техники противника, которые, в зависимости от вида превышают 100 тыс. грн.

Военные могут самостоятельно проверить сумму денежного обеспечения на портале Минобороны. В специальный онлайн-калькулятор необходимо лишь внести звание, выслугу лет и тарифный разряд. Такие детали можно узнать у финансистов воинской части.

Скриншот. Источник: Минобороны

Ранее мы рассказывали, что бойцы ВСУ имеют право на дополнительное вознаграждение в 30 тыс. грн. В последние годы требования относительно такой доплаты изменили.

Также мы писали о правилах предоставления украинским бойцам доплаты в 100 тыс. грн. Не все военнослужащие, которые принимают участие в уничтожении противника на фронте, имеют на нее право.