Індексація зарплат — чи мають право військовослужбовці у 2025 році

Гроші для українських військових. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов

Військовослужбовці Збройних сил України, залежно від місця несення служби та виконуваних завдань, отримують грошове забезпечення, що складається з посадового окладу, надбавок та винагород. Окрім цього, виплати бійців підлягають індексації.

Це передбачає закон №2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

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Особливості грошового забезпечення військовослужбовців

Так, відповідно до закону, військові можуть користуватися усіма правами і свободами людини, закріпленими в Конституції України. З огляду на особливий характер служби, що пов`язаний із захистом країни, військовослужбовці мають право на законні пільги, гарантії та грошові компенсації.

Норми ст. 9 цього закону передбачають, що грошове забезпечення військовослужбовця складається:

з посадового окладу, окладу за військовим званням;

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (перегляд окладу, доплати, винагороди постійного характеру, премії);

одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Розмір грошового забезпечення залежить від:

посади військовослужбовця;

військового звання;

терміну служби;

умов військової служби;

кваліфікації;

наукового ступеня і вченого звання.

Також грошове забезпечення військових підлягає індексації відповідно до закону.

Правила індексації зарплат в Україні

Питання індексації та механізм підвищення грошових доходів громадян, зокрема, військовим, регулює закон №1282-XI "Про індексацію грошових доходів населення".

Підвищення зарплат у зв'язку з індексацією має здійснюватися з першого числа місяця, що настає за місяцем офіційного оприлюднення індексу споживчих цін. Індексацію у 2025 році проводять у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищує поріг індексації, що встановлюється в розмірі 103%.

Державна служба статистики займається обчисленням індексу споживчих цін не пізніше 10 числа місяця, що йде за звітним. Його публікують в офіційних періодичних виданнях, на основі чого фінансові відділи здійснюють обчислення зарплат, зокрема грошового забезпечення військових.

Суму індексації зарплати визначають як результат множення доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100%.

Виплату додаткових сум завдяки індексації мають здійснювати за рахунок джерел, з яких відбуваються грошові виплати військовим.

Раніше ми розповідали, хто з українських бійців зможе отримати 100 тис. грн у березні. Йдеться про військовослужбовців, які беруть безпосередню у знищенні російських окупантів на фронті.

Також ми писали про те, хто з військових має право на додаткову винагороду у розмірі 30 тис. грн. Правила в останні роки на таку доплату змінили.