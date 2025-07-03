Пенсии в Украине — как влияет на размер выплаты денежное обеспечение военных

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине исчисление размера пенсионного обеспечения для военнослужащих имеет свои особенности. Несмотря на большие размеры денежного обеспечения, конечная сумма будет значительно меньше, ведь не включает надбавки в 30-100 тыс. грн, а также другие вознаграждения и разовую помощь.

Об этом говорится на портале Министерства обороны.

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Особенности назначения пенсий для военных

Вопрос соответствующих выплат регулирует закон "О пенсиях лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц". Военные могут подавать заявки на назначение пенсии по нескольким критериям в случае:

достижения пенсионного возраста;

если стали лицами с инвалидностью.

Право на пенсию имеют офицеры, прапорщики, матросы, военные срочной службы и военнослужащие по контракту. Также гражданам, у которых есть военный статус и которые проходят службу в госорганах, предоставляется право на назначение пенсии до достижения пенсионного возраста.

Пенсии по инвалидности назначают тем, кто получил ранения как во время военных действий, так и в других случаях, предусмотренных законом, во время несения службы.

Также предусмотрена пенсия родным военных. Им назначают и выплачивают средства в случае пропажи без вести или гибели военных.

Как влияет денежное обеспечение военных на пенсию

Пенсии военных исчисляют не из всего размера денежного обеспечения, а только учитывают оклады по должности и постоянные доплаты, в частности за воинское звание, надбавку за выслугу лет. Единовременные вознаграждения в размере от 30 до 100 тыс. грн не принимают во внимание при исчислении пенсии. Также установлено ограничение на максимальные суммы выплат.

Размеры пенсий в зависимости от их вида предусмотрены следующие:

за выслугу лет — в размере 50-70% от денежного обеспечения, в зависимости от срока выслуги;

по инвалидности — 40-100% от денежного обеспечения, в зависимости от группы и причины наступления инвалидности;

в случае потери кормильца — доля в 30-70% на одно лицо, которое было на содержании, в зависимости от причины смерти и кто именно претендует на выплаты.

Военные или их родные могут подавать документы о назначении пенсии:

в уполномоченные органы (структурное подразделение по последнему месту прохождения службы), если не была назначена пенсия;

в сервисный центр Пенсионного фонда по фактическому месту жительства или пребывания, если не имели пенсии.

Напомним, в июле этого года в армии для военных предусмотрено начисление ежемесячных доплат, надбавок, премий и вознаграждений к основным должностным окладам. Также ожидается индексация выплат.

Ранее мы писали, как бойцам с СОЧ вернуть выплаты. Известно, что для этого основным обязательством является прибытие военного в батальон резерва.