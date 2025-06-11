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Главная Финансы Денежное обеспечение в ВСУ — размеры доплат в июле

Денежное обеспечение в ВСУ — размеры доплат в июле

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Дата публикации 11 июня 2025 14:30
Выплаты военным с июля 2025 года — кто и на сколько будет получать больше
Военнослужащие на службе. Фото: ВСУ Генштаб

В июле 2025 года военнослужащим Вооруженных сил предусмотрены различные надбавки и доплаты к должностным окладам. Известно, на какие размеры дополнительных выплат смогут рассчитывать бойцы в следующем месяце.

Соответствующий вопрос о порядке выплат денежного обеспечения в ВСУ прописан в приказе №260 Министерства обороны.

Самые высокие дополнительные выплаты в армии в июле

Согласно нормам законодательства, в денежное довольствие военнослужащих входят следующие составляющие: должностной оклад, вознаграждения, премии, доплаты и надбавки. Его размер различается, ведь зависит от должностей, квалификации, звания, срока, интенсивности и условий военной службы.

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По правилам, в текущем году установлено гарантированное минимальное денежное обеспечение в размере 20,13 тыс. грн.

В частности, наибольший размер дополнительной выплаты получают военные, которые непосредственно приобщены к выполнению боевых или специальных задач при защите страны. Речь идет о таких одноразовых вознаграждениях, которые начислят в июле:

  • за выполнение боевых задач вне зоны боевых действий — в размере 30 тыс. грн;
  • лицам, которые отвечают за управление войсками — в сумме 50 тыс. грн;
  • за выполнение боевых задач на фронте и на территории противника за каждые 30 дней — в размере 70 тыс. грн;
  • тем, кто непосредственно выполняет задачи в зоне боевых действий — в сумме 100 тыс. грн.

Также в июле некоторым военным начислят вознаграждения за уничтожение военной техники противника в зависимости от вида от 12 тыс. до 243 тыс. грн.

В частности, за уничтожение вражеского военного корабля предусмотрена выплата в размере 243,6 тыс. грн, а за ликвидацию боевой авиации — 121,8 тыс. грн.

Другие надбавки и доплаты к окладам

Также в следующем месяце военнослужащие получат надбавки к окладам. В частности, предусмотрены дополнительные суммы за особенность прохождения службы, службу в силах специальных операций, квалификацию, выполнение функций государственных экспертов по вопросам тайн, работу в условиях режимных ограничений, почетные звания, научную степень и ученые звания.

В июле до 100% от оклада предоставят за особенности прохождения военной службы. Так, 68% назначат тем, кто несет службу в подземных условиях, 78% получат наземные авиаспециалисты, наземного инженерно-технического состава безопасности полетов.

Предусмотрена надбавка в 81% для инструкторов учебных центров и полигонов, 84,5% получат экипажи танков, обслуживание самоходных установок ЗРК, 87,8% — водолазы, 100% — снайперы.

Надбавка за службу в силах спецопераций предоставляется до 100% от прожиточного минимума, в 2025 году — это 3028 грн.

Дополнительную выплату за квалификацию назначают в размере от 3% до 10% от оклада. Размер надбавки за квалификационную категорию военных медицинского и фармацевтического состава составляет 3% — 11% от оклада.

Доплата в 20% оклада предоставляется за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн. За работу в условиях режимных ограничений выплачивают по 10% — 60% от оклада.

Надбавка за почетное звание предоставляется в размере от 10 до 15% от оклада, за спортивное звание от 5% до 10% от оклада.

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла закон относительно неиспользованных дней ежегодных основного и дополнительного отпусков в ВСУ. Согласно ему, за это предусмотрена денежная компенсация.

Еще сообщали о том, что в ПФУ рассказали об особенностях зачисления в страховой стаж времени прохождения военной службы. Такие периоды будут учтены в различные виды стажа.

зарплаты выплаты ВСУ деньги военнослужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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