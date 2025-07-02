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Главная Финансы Денежное довольствие в ВСУ — кому доплатят по 30 тыс. грн

Денежное довольствие в ВСУ — кому доплатят по 30 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 14:30
Денежное довольствие в армии — что нужно знать о доплате в 30 тыс. грн
Украинские военные / Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Ключові моменти Кто из военных имеет право на выплату 30 тыс. грн Какие документы необходимы для получения выплаты

В Украине некоторым военным, выполняющим боевые или спецзадания в соответствии с боевыми распоряжениями вне фронта, пропорционально времени их выполнения за месяц, предусмотрены дополнительные выплаты к должностному окладу. Известно, каковы особенности назначения соответствующего вознаграждения.

Это предусмотрено приказом №260 Министерства обороны.

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Кто из военных имеет право на выплату 30 тыс. грн

В начале полномасштабной войны соответствующие доплаты в 30 тыс. грн получали все военные. С 1 февраля 2023 года ежемесячное дополнительное вознаграждение было отменено для военнослужащих, находящихся в тылу.

Однако в 2025 году в Верховной Раде появился законопроект №13296, предусматривающий возврат ежемесячных выплат для всех военнослужащих. То есть в случае принятия документа выплаты могут снова начать начислять всем бойцам.

Сейчас, согласно пункту 2 раздела 34 приказа, военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи в соответствии с военными приказами, должны выплачивать по 30 тыс. грн вознаграждения в месяц, независимо от того, находятся ли они в зоне боевых действий. Речь идет о тех, кто рискует жизнью, выполняя задания, однако не привлечены непосредственно к участию в боях с врагом.

Так, на соответствующую сумму имеют право военные, которые выполняют важные боевые функции за пределами фронта. А именно:

  • военнослужащие, которые обеспечивают противовоздушное прикрытие и наземную оборону объектов критической для страны инфраструктуры;
  • бойцы, осуществляющие обеспечение подразделений в соответствии с боевыми или логистическими распоряжениями;
  • военные, осуществляющие боевые дежурства (в частности, на блокпостах).

Какие документы необходимы для получения выплаты

Для того, чтобы военным начислили соответствующие доплаты, необходимо подтверждение непосредственного участия в боевых действиях или мероприятиях, выполнении боевых (специальных) задач. Таким основанием может быть информация из нескольких видов документов. Выплаты назначат на основе:

  • боевого приказа (боевого распоряжения);
  • журнала боевых действий (вахтенного, навигационно-вахтенного, навигационного журнала) или журнала ведения оперативной обстановки, боевого донесения, постовой ведомости (в случае охраны объекта, подвергшегося вооруженному нападению);
  • рапортов (донесений) командиров подразделений (групп), кораблей (судов), катеров об участии каждого военного в боевых действиях/мероприятиях, в выполнении боевых или спецзаданий.

Ранее мы писали, что в июле 2025 года ожидается повышение размеров денежного обеспечения военных ВСУ благодаря индексации. Осовременивание выплат произойдет из-за изменения уровня индекса инфляции.

Также сообщалось, что в июле некоторым военным начислят дополнительно 30,2 тыс. грн. Речь идет о материальной помощи для тех, кто ранее заключил первый контракт с Минобороны.

выплаты ВСУ деньги военные военнослужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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