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Главная Финансы Денежное обеспечение в ВСУ — какие изменения готовят военным

Денежное обеспечение в ВСУ — какие изменения готовят военным

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 17:04
Порядок начисления денежного обеспечения военным планируют обновить — что изменится
Военнослужащие ВСУ. Фото: УНИАН

В 2022 году к рядам Вооруженных сил Украины присоединились тысячи мужчин и женщин, чтобы защитить государство от полномасштабного вторжения российских оккупантов. Сейчас многие граждане продолжают находиться в армии и получают от государства денежное обеспечение. Тем временем власть может изменить механизм начисления выплат защитникам.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Что не так с денежным обеспечением военнослужащих

На сайте Верховной Рады Украины (ВРУ) зарегистрировали проект закона № 13449 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прохождения военной службы в условиях военного положения и осовременивания уровня денежного обеспечения военнослужащего". Авторы документа хотят осовременить выплаты военнослужащим, поскольку нынешняя система начислений устарела.

Как отмечается в пояснительной записке, по военному законодательству размер денежного обеспечения защитника зависит от интенсивности прохождения военной службы — исходя из того, что военные относятся к категории госслужащих. При этом в законодательстве отсутствуют оценочные критерии прохождения военной службы, которая не зависит от наличия или отсутствия боевых задач, которые должны выполнять военнослужащие.

"Таким образом, у военнослужащих отсутствует гарантированная динамика увеличения должностных окладов, как непосредственного фактора мотивирования военных и празднования их особого вклада в обороноспособность страны, исходя из условий сегодняшнего дня", — говорится в документе.

Что хотят изменить

Поэтому в законопроекте предлагается, чтобы для определения уровня интенсивности прохождения военной службы учитывались:

  • военное положение;
  • пребывание воинской части непосредственно в районе боевых действий, где служат военнослужащие независимо от занимаемой должности и непосредственного участия в боях по сдерживанию и отпору вооруженной агрессии.

Если говорить простыми словами, то парламенту предлагают выделить уровень интенсивности как фактора, от которого будет зависеть размер денежного обеспечения при прохождении военной службы.

Для этого в законопроекте предусмотрены изменения в два закона: "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

В первом предлагается дополнить статью 9-2, по которой определяются вознаграждения военнослужащим во время действия военного положения (особого периода), нормами о применении коэффициентов для определения размера дополнительных доплат военным:

  • если военнослужащий будет служить в районах непосредственного ведения боевых действий — будет применяться коэффициент 3;
  • если будет участвовать в боях на линии соприкосновения с военными подразделениями врага — будет применяться коэффициент 5.

Коэффициент 3 авторы законопроекта предлагают применять к ежемесячному денежному обеспечению военнослужащих, которые несут службу или обеспечивают боеспособность подразделений непосредственно в районах боевых задач во время военного положения.

А коэффициент 5 — к ежемесячному денежному обеспечению защитников, которые являются участниками боев на линии соприкосновения или обороняют Украину в районах боевых действий, на временно оккупированных территориях, между позициями сил обороны и войск агрессора или на территории государства-агрессора во время военного положения — за каждые сутки выполнения таких задач.

Изменениями во втором законе предлагается официально закрепить норму о том, что общий размер денежного обеспечения, который учитывается при исчислении военных пенсий, состоит из всех дополнительных доплат (кроме одноразовых).

Ранее мы рассказывали о материальной помощи для защитников. Объясняли, в частности, как начисляются выплаты. Узнавайте также, сколько будут платить военнослужащим с августа.

зарплаты выплаты ВСУ деньги война в Украине
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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