Денежное обеспечение в армии — кто получает максимальные надбавки

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Вооруженных силах Украины денежное обеспечение военнослужащих состоит из нескольких частей: должностного оклада, вознаграждений, премий и надбавок. Известно, в каком размере начисляют доплаты в апреле 2025 года.



Это прописано в приказе №260 Минобороны о порядке выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ.

Размеры надбавок к окладам в армии в 2025 году

Денежное обеспечение военных является гарантированной государством выплатой, стимулирующей квалифицированные военные кадры. Оно определяется в зависимости от должности, звания, продолжительности, интенсивности и условий службы, квалификации.

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В 2025 году минимальный размер денежного обеспечения составляет 20,13 тыс. грн.

Также военнослужащим начисляют надбавки к окладам. В частности, речь идет о надбавках за особенности прохождения службы, за службу в силах спецопераций, за квалификацию, за выполнение функций госэксперта по вопросам тайн, за работу в условиях режимных ограничений, за почетные звания, за донорство, за научную степень и ученое звание.

Размеры дополнительного ежемесячного обеспечения могут существенно отличаться. В частности, до 100% от должностного оклада начисляют за особенности прохождения службы. В этом году большинство получит такую надбавку в размере 65%, однако есть категории, которым назначают больший размер. В частности, 68% начисляют за службу в подземных условиях. А также:

78% — для наземных авиационных специалистов, наземного инженерно-технического состава безопасности полетов;

81% — инструкторам учебных центров, полигонов;

84,5% — для экипажей танков, обслуживания самоходных пусковых установок ЗРК;

87,8% — для водолазов;

100% — для снайперов.

Также предусмотрена надбавка за службу в силах спецопераций до 100% прожиточного минимума трудоспособного лица на начало января соответствующего года (в 2025 году — 3028 грн).

Доплата за квалификацию назначается в размере от 3% до 10% от должностного оклада. В то же время, надбавка за квалификационную категорию бойцов медицинского и фармацевтического состава составляет от 3% до 11% от оклада.

Размер доплаты за выполнение функций госэксперта по вопросам тайн составляет 20% от оклада.

Надбавка за работу в условиях режимных ограничений колеблется от 10% до 60% от оклада.

Доплата за непрерывный стаж на шифровальной работе составляет от 10-20% от оклада.

Размер надбавки за почетные звания — 10-15% от оклада, за спортивные звания 5-10% от оклада.

Надбавка военным-донорам из числа срочников и курсантов (если дважды за год сдали кровь в максимальной дозе) равна 25% денежного обеспечения.

Также предусмотрены доплаты за научную степень и ученое звание: от 5% до 10%.

Кроме того, предусмотрено вознаграждение военным, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты от 10% до 60% от оклада.

Самые высокие доплаты в армии

Некоторые военные во время военного положения получают самые единовременные вознаграждения:

30 тыс. грн — те, кто выполняет боевые задания вне зоны боевых действий;

50 тыс. грн — те лица, которые отвечают за управление войсками;

100 тыс. грн — те, кто непосредственно выполняет задачи в зоне боевых действий.

Премию начисляют по приказу командира в соответствии с личным вкладом военных в общие результаты службы. Однако при наличии выговоров она может уменьшаться и выплачиваться от 50% до 90% от суммы.

Ранее мы писали о том, как рассчитывается дополнительная награда за участие в боевых действиях или выполнение спецзаданий в ВСУ. Такое вознаграждение начисляют не за месяц, а за каждый день.

Также мы сообщали о том, произошли ли изменения в выплатах военным в армии в апреле 2025 года. В частности, предусмотрены вознаграждения от 30 до 100 тыс. грн.