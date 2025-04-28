Служба в ВСУ — кому и где готовы платить до 190 тыс. грн весной

Украинский боец в поле. Фото: Генштаб

Рекрутинговые порталы опубликовали актуальные вакансии и уровень оплаты труда в ряде подразделений Вооруженных сил Украины, которые обещают весной 2025 года. В частности, есть много предложений для несения службы в 23 отдельной механизированной бригаде, где размер денежного обеспечения может достигать 190 тыс. грн.

Об этом свидетельствует информация одного из кадровых порталов, сотрудничающего с Министерством обороны.

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Актуальные вакансии в ВСУ весной 2025 года

Как известно, в случае поступления на службу украинским военнослужащим уже в мае 2025 года начислят не менее 20 тыс. грн денежного обеспечения. Также предусмотрены различные вознаграждения и надбавки.

В частности, целый ряд предложений обнародован для службы в 23 отдельной механизированной бригаде, сформированной в январе 2023 года. Сейчас она активно участвует в боевых действиях и в обеспечении осуществления мер нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на одном из самых горячих направлений. Соответствующие подразделения оснащены новейшими образцами вооружения и военной техники.

Служба наводчиком механизированного отделения в 23 ОМБр

Среди условий на соответствующую должность: возраст от 18 до 50 лет, желание работать в районе боевых действий, высокая ответственность, умение принимать решения в стрессовых ситуациях, возможность работать в условиях высокой физической и психологической нагруженности.

Среди обязанностей: выполнение огневых задач, поддержка и обслуживание оружия.

Денежное обеспечение стартует от 20,8 тыс. грн и может достигать 190 тыс. грн.

Служба радиотелефонистом в 23 ОМБр

Также ищут радиотелефониста, который будет обеспечивать надежную связь между подразделениями. Среди основных обязанностей: обслуживание и настройка радиооборудования, поддержка стабильной связи во время боевых действий, передача и прием информации от командования и подразделениями. Среди требований: желателен опыт работы с радиооборудованием, знание принципов работы радиосвязи.

В зависимости от места выполнения задач — размер денежного обеспечения может достигать 190 тыс. грн.

Работа водителем-электриком в 23 ОМБр

Кроме того, можно устроиться на должность водителя-электрика в подразделения 23 ОМБр. Среди ключевых обязанностей — техобслуживание и управление транспортом, а также обеспечение надлежащего функционирования электросистем боевых машин и оборудования. Среди требований: желателен опыт работы водителем или электриком, наличие навыков технического обслуживания и ремонта электросистем транспортных средств.

Денежное обеспечение колеблется от 20,8 тыс. грн и может достигать 190 тыс. грн (за каждые 30 дней выполнения боевых задач дополнительно 70 тыс. грн).

Ранее мы рассказывали, каковы выплаты для военных, которые служат в небоевых подразделениях. В частности, стрелок в таких подразделениях может рассчитывать на 20,58 тыс. грн в месяц.

Также мы сообщали о том, какие есть составляющие денежного обеспечения военнослужащих ВСУ в 2025 году. Речь идет о трех основных частях.