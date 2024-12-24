Зарплаты в ВСУ — какие будут оклады и доплаты в январе 2025 года

Украинские военные. Фото: Reuters

С 1 января 2025 года денежное довольствие украинских военных не изменится. Размеры окладов и вознаграждений останутся на уровне текущего года, однако некоторые из бойцов получат больше.

Это прописано в нормах Государственного бюджета-2025.

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Особенности начисления выплат бойцам ВСУ в январе

Вопрос назначения денежных выплат военнослужащих регулирует приказ №260 Министерства обороны. Согласно ему, в армии предполагается начисление ежемесячных основных, дополнительных и единоразовых видов денежного довольствия.

В частности, основное денежное довольствие имеет следующие составляющие:

сумма должностного оклада (не менее 20,13 тыс. гривен);

сумма оклада по воинскому званию;

сумма доплаты за выслугу лет.

Также предполагается начисление дополнительных видов денежного довольствия. Они зависят исключительно от того, какие боевые задания выполняют военные, и отдаленности от линии столкновения.

В целом бойцам на военной службе гарантируют:

повышение размера должностного оклада денежного довольствия;

начисление денежных надбавок (зависят от особенностей соответствующей службы, квалификации, а также надбавки за работу в условиях режимных ограничений, надбавки за почетные и спортивные звания);

назначение денежных доплат за ученую степень или ученое звание;

начисление денежных вознаграждений бойцам на должностях, связанных с выполнением задач по обеспечению кибербезопасности;

назначение премий.

На конечный размер заработной платы оказывает влияние вид и род войск. Так, размеры денежного довольствия могут существенно отличаться в Сухопутных, Десантно-штурмовых войсках или Силах спецопераций.

Боевые выплаты военным в январе

Согласно правительственному постановлению №168, в январе 2025 года военным продолжат начислять дополнительные вознаграждения от 30 до 100 тыс. гривен.

100 тыс. гривен — для тех, кто задействован в боях на передовой, находится на лечении после ранения, пленных;

30 тыс. гривен — для тех лиц, которые выполняет боевые или спецзадачи по боевым приказам;

50 тыс. гривен — для тех, кто выполняет боевые или специальные задания в составе органов военного управления, штабов и командования, занимающихся выполнением оперативного управления подразделениями.

Вознаграждения выплачиваются пропорционально времени нахождения на передовой или выполнения бойцом задач. Выплата в среднем составляет 3 тыс. гривен в день.

Также есть доплата в 70 тыс. гривен, которую назначают за службу на "нуле". Такие средства начисляют бойцам, которые участвуют в боевых действиях на передовой или выполняют задачи в самом тылу врага.

Кроме того, есть доплаты за уничтожение военной техники врага.

Как отметил ранее в эфире Новини.LIVE военнослужащий Кирилл Сазонов, общий размер зарплаты может варьироваться от 20 до 190 тыс. гривен в месяц. В частности, меньше всего получает младший сержант. На передовой бойцу начисляют 120 тыс. гривен и доплату 70 тыс. гривен в течение месяца в зоне боевых действий.

Как рассчитать размер денежного довольствия

Министерство обороны ввело специальный калькулятор, благодаря которому военные могут самостоятельно посчитать общий объем заработной платы.

Воспользовавшись им, можно оперативно узнать размер выплат без обращения к специалистам финансового отдела.

Для установления размера денежного довольствия необходимо знать:

звание;

выслугу лет;

тарифный разряд.

Скриншот. Источник: Минобороны

Напомним, ранее обнародовали основные виды выплат военнослужащих в 2024 году. Известно, как рассчитывают выплаты и от чего в целом зависят.

Еще рассказывали, кто может претендовать на самую маленькую и самую высокую доплату из военнослужащих. Минимальные доплаты назначаются, в частности, военным, которые занимаются разминированием территории за пределами боевых действий.