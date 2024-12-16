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Виплати військовим — хто може отримати 70 тис. грн

16 грудня 2024 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати військових — які умови для виплати винагороди у 70 тис. грн
Український боєць на Донбасі. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Ксенія Симонова - Редактор

Українські військовослужбовці мають право на низку різноманітних доплат під час несення служби. Найвищі винагороди надають тим, хто виконує бойові завдання на передовій, серед таких — доплата у розмірі 70 тис. грн.

Про відповідну виплату розповіли у фінслужбі одного з підрозділів Збройних сил, пише видання NV.

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Особливості нарахування доплати у 70 тис. грн

Додаткову винагороду запровадили у 2024 році як одну з норм закону про мобілізацію для посилення мотивації бійців, які працюють на самому краю лінії фронту. При цьому така винагорода не виключає право на 100 тис. грн доплати за виконання бойових завдань.

За словами фінансистів, військовослужбовці, які виконують бойові завдання "на нулі", мають право на:

  • основне грошове забезпечення у розмірі 20−30 тис. грн щомісяця;
  • додаткову винагороду у 100 тис. грн на місяць;
  • винагороду у 70 тис. грн.

Як саме призначають виплату

Якщо додаткова винагорода під час воєнного стану у 30-100 тис. грн призначається пропорційно кількості днів на місяць, доплату у 70 тис. грн надають, коли у звітному місяці боєць виконував 30 днів відповідний вид завдань.

"Виплата військовим розміром 70 тис. грн на період воєнного стану нараховується у розрахунку за кожні 30 днів виконання бойових завдань на лінії зіткнення на відстані першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту", — повідомляє видання.

Перебування військового у визначеному районі бойових дій 30 днів гарантує право на всю суму виплати, якщо половину цього часу — 35 тис. грн.

Як приклад, якщо за місяць боєць виконав такі види бойових завдань 20 днів, а наступного ще 15 днів, то отримає право на виплату 70 тис. грн ще через місяць. Також за ним збережеться п'ять неоплачених днів. Якщо надалі боєць досягне 30-денної позначки, то також отримає винагороду.

Упродовж року військові можуть набувати право на виплату винагороди у 70 тис. грн кілька разів — коли число днів виконання бойових завдань досягає 30 днів, додав фінансист.

Також ми писали, як військовослужбовцю з інвалідністю отримати пенсію. При цьому розміри виплат з інвалідності для військових різняться.

Ще повідомлялося, що у Міністерстві ветеранів запустили додатковий проєкт для підтримки бійців. Ветеранам надаватимуть виплати на спортзали та басейни.

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15:23 Доба без тепла — кому з одеситів підготуватися

15:22 Вболівальники Ман Сіті жорстко звернулися до Гвардіоли

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

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