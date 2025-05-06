Выплаты в 100 тыс. грн — кто из военнослужащих может получить повторно

Человек в военной форме держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские военнослужащие имеют право на выплату дополнительного денежного вознаграждения на лечение в 100 тыс. грн. Известно, могут ли бойцы получить аналогичную выплату повторно в течение года.

Об этом говорится на портале Юристи.UA.

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Потребность военных в повторном лечении

Как отмечается на сайте в одном из сообщений, военный обратился к юристам с просьбой объяснить, имеют ли право бойцы на повторную выплату в 100 тыс. грн в случае очередной необходимости в лечении.

"В результате ранения побратим попал на лечение, прошел отпуск по состоянию здоровья и вернулся в строй. ВВК признало ранение тяжелым. Через некоторое время, старое ранение начало беспокоить, и есть потребность в лечении в стационаре. Сохраняется ли во время повторного лечения дополнительное денежное вознаграждение?" — говорится в обращении.

Имеют ли право бойцы на повторную выплату в 100 тыс. грн

Как сообщили юристы, согласно приказу Министерства обороны №260 "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", право на дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн имеют военнослужащие при следующих условиях:

ранение связано с защитой Родины;

пребывание на стационарном лечении в медучреждениях, в том числе зарубежных.

Выплата происходит с даты получения соответствующего ранения, включая время перемещения в больничное учреждение (в частности, из одного в другое), или если находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения на основе заключения военно-врачебной комиссии.

Для такой выплаты в связи с ранением, связанным с защитой страны, во время военного положения нет обязательного условия относительно непрерывного пребывания на лечении в стационаре.

В связи с этим, в случае повторного и каждого последующего пребывания на стационарном лечении в медучреждениях (в том числе в зарубежных), по медицинским показателям полученного ранее ранения выплату дополнительного вознаграждения должны также осуществлять в размере 100 тыс. грн.

Основанием для выплаты средств является справка об обстоятельствах травмы, выданная командиром воинской части, где служит или находится в командировке военный. В ней должны быть указаны данные об обстоятельствах получения бойцом ранения.

"Дополнительное вознаграждение должно выплачиваться за все время пребывания в госпитале или больнице. Рассчитывается оно пропорционально от количества дней как "боевые" (например, если вы в больнице были 20 дней, то дополнительное вознаграждение составит примерно 65 тыс. грн)", — уточнили специалисты.

Напомним, по данным ПФУ, некоторые украинские военнослужащие имеют право на пенсию по инвалидности на особых условиях. Речь идет об отсутствии требования о наличии определенного количества стажа.

Также мы писали, что обычный рекрут из подразделения Сил специальных операций получает зарплату без дополнительных вознаграждений в размере 35,37 тыс. грн. А в Сухопутных войсках такую зарплату начисляют командиру батальона.