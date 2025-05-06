Виплати у 100 тис. грн — хто з військовослужбовців може отримати повторно

Людина у військовій формі тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські військовослужбовці мають право на виплату додаткової грошової винагороди на лікування у 100 тис. грн. Відомо, чи можуть бійці отримати аналогічну виплату повторно протягом року.

Про це йдеться на порталі Юристи.UA.

Реклама

Читайте також:

Потреба військових у повторному лікуванні

Як зазначається на сайті в одному з повідомлень, військовий звернувся до юристів з проханням пояснити, чи мають право бійці на повторну виплату у 100 тис. грн у разі чергової необхідності у лікуванні.

"Внаслідок поранення побратим потрапив на лікування, пройшов відпустку за станом здоровʼя і повернувся в стрій. ВЛК визнало поранення важким. Через деякий час, старе поранення почало турбувати, і є потреба в лікуванні на стаціонарі. Чи зберігається під час повторного лікування додаткова грошова винагорода?" — йдеться у зверненні.

Чи мають право бійці на повторну виплату у 100 тис. грн

Як повідомили юристи, згідно з наказом Міністерства оборони №260 "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", право на додаткову винагороду в розмірі 100 тис. грн мають військовослужбовці за таких умов:

поранення пов’язане із захистом Батьківщини;

перебування на стаціонарному лікуванні в медзакладах, зокрема закордонних.

Виплата відбувається з дати отримання відповідного поранення, включаючи час переміщення до лікарняного закладу (зокрема, з одного в інший), або якщо перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення на основі висновку військово-лікарської комісії.

Для такої виплати у зв’язку з пораненням, пов’язаним із захистом країни, під час воєнного стану немає обов’язкової умови щодо безперервного перебування на лікуванні в стаціонарі.

У зв'язку з цим, у разі повторного та кожного наступного перебування на стаціонарному лікуванні в медзакладах (зокрема у закордонних), за медичними показниками отриманого раніше поранення виплату додаткової винагороди мають також здійснювати у розмірі 100 тис. грн.

Підставою для виплати коштів є довідка про обставини травми, виданої командиром військової частини, де служить або перебуває у відрядженні військовий. У ній мають бути вказані дані про обставини отримання бійцем поранення.

"Додаткова винагорода має виплачуватися за весь час перебування в госпіталі або лікарні. Розраховується вона пропорційно від кількості днів як "бойові" (наприклад, якщо ви в лікарні були 20 днів, то додаткова винагорода становитиме приблизно 65 тис. грн)", — уточнили фахівці.

Нагадаємо, за даними ПФУ, деякі українські військовослужбовці мають право на пенсію з інвалідності на особливих умовах. Йдеться про відсутність вимоги щодо наявності певної кількості стажу.

Також ми писали, що звичайний рекрут з підрозділу Сил спеціальних операцій отримує зарплату без додаткових винагород у розмірі 35,37 тис. грн. А в Сухопутних військах таку зарплату нараховують командиру батальйону.