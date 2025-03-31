Денежная помощь для пенсионеров — реально ли получить, если зарегистрироваться в службе занятости

Человек держит в руках банкноты в одну тысячу гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине многие граждане, после выхода на пенсию, продолжают работать, поскольку пенсионных выплат часто не хватает для того, чтобы закрыть базовые потребности. Поэтому некоторым пенсионерам интересно, могут ли они зарегистрироваться в службе занятости, чтобы получать выплаты по безработице.

Подробнее об этом рассказали в Полтавском областном центре занятости.

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Отмечается, что работающие пенсионеры в службе занятости только получают информационно-консультационные услуги, благодаря которым люди:

могут узнавать о трудоустройстве;

просматривать вакансии;

получать консультации по трудовому законодательству.

В то же время украинец, который получает пенсию по возрасту, не может регистрироваться, как безработный. Соответственно, он лишен права пользоваться пособием по безработице, ведь он уже социально защищен и получает доход.

Но это не касается лиц с инвалидностью, которые не достигли определенного законодательством пенсионного возраста и им начисляют пенсионные выплаты по инвалидности. Поэтому такие люди могут регистрироваться в службе занятости и пользоваться всеми услугами службы.

При этом украинцы, которые потеряли работу за один-полтора года до выхода на пенсию, если у них есть необходимый страховой стаж, могут досрочно выйти на заслуженный отдых. Однако при условии, что на предприятии происходят сокращения или оно находится в состоянии ликвидации. Такие лица должны зарегистрироваться в службе занятости сразу после увольнения с работы.

"Если соответствующие вакансии отсутствуют, или человек не может выполнять работу по состоянию здоровья, то закон позволяет оформлять пенсию до наступления пенсионного возраста", — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2025 года украинцам, продолжавшим работать после назначения пенсии и приобретшим минимум 24 месяца страхового стажа, автоматически пересчитают выплаты. Но обновленные пенсии граждане получат в июне.

Также мы рассказывали, кто из украинцев может выйти на пенсию по возрасту досрочно. Закон позволяет уменьшить страховой стаж и возраст, необходимые для назначения денежного обеспечения.