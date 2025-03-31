Грошова допомога для пенсіонерів — чи реально отримати, якщо зареєструватися у службі зайнятості

Грошова допомога з безробіття — чи виплатять пенсіонеру
В Україні багато громадян після виходу на пенсію продовжують працювати, оскільки пенсійних виплат часто не вистачає для того, аби закрити базові потреби. Тож деяким пенсіонерам цікаво, чи можуть вони зареєструватися у службі зайнятості, щоби отримувати виплати з безробіття.
Детальніше про це розповіли у Полтавському обласному центрі зайнятості.
Чи може пенсіонер стати на облік у центрі зайнятості
Зазначається, що працюючі пенсіонери в службі зайнятості лише отримують інформаційно-консультаційні послуги, завдяки яким люди:
- можуть дізнаватися про працевлаштування;
- переглядати вакансії;
- отримувати консультації щодо трудового законодавства.
Водночас українець, який отримує пенсію за віком, не може реєструватися як безробітний. Відповідно, він позбавлений права користуватися допомогою по безробіттю, адже він вже соціально захищений і отримує дохід.
Але це не стосується осіб з інвалідністю, які не досягли визначеного законодавством пенсійного віку та їм нараховують пенсійні виплати по інвалідності. Тож такі люди можуть реєструватися у службі зайнятості та користуватися усіма послугами служби.
При цьому українці, які втратили роботу за один-півтора року до виходу на пенсію, якщо у них є необхідний страховий стаж, можуть достроково вийти на заслужений відпочинок. Однак за умови, що на підприємстві відбуваються скорочення або воно перебуває у стані ліквідації. Такі особи мають зареєструватися у службі зайнятості одразу після звільнення з роботи.
"Якщо відповідні вакансії відсутні або людина не може виконувати роботу за станом здоров’я, то закон дозволяє оформляти пенсію до настання пенсійного віку", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у квітні 2025 року українцям, які продовжували працювати після призначення пенсії та набули мінімум 24 місяці страхового стажу, автоматично перерахують виплати. Але оновлені пенсії громадяни отримають у червні.
Також ми розповідали, хто з українців може вийти на пенсію за віком достроково. Закон дозволяє зменшити страховий стаж і вік, необхідні для призначення грошового забезпечення.
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