Выплаты переселенцам с 1 сентября — что изменится для ВПЛ в Украине

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) продолжит получать финансовую помощь, несмотря на слухи о возможной отмене таких выплат. Право на помощь для переселенцев продлено еще на полгода.

О том, что будет с выплатами переселенцам, рассказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Отменят ли выплаты для ВПЛ

Чиновница заверила, что с 1 сентября выплаты останутся неизменными для всех, кто раньше имел на них право, включая школьников. Никаких изменений в правилах начисления пособия не предусматривается.

"Ко мне обращаются люди из числа ВПЛ, которые жалуются на то, что некоторые представители местных властей угрожают лишить их выплат, если дети не будут учиться в офлайн-режиме с 1 сентября. Это неправда, никто не имеет права лишить выплат только за то, что дети не будут учиться в очном режиме", — сказала Верещук.

Размер выплат остается неизменным:

лица с инвалидностью и дети — 3 тыс. грн;

— 3 тыс. грн; другие лица — 2 тыс. грн.

Будут перечислять средства 15-го и 28-го числа ежемесячно.

Что еще стоит знать

Напомним, УВКБ ООН, оказывающая многоцелевую денежную помощь украинцам в размере 10,8 тыс. гривен на человека, изменило правила предоставления средств. Речь идет об обновлении списка критериев уязвимости.

Также мы писали, что Одесская область готовится к поддержке уязвимых категорий населения перед отопительным сезоном. Так, более 120 тысяч человек, проживающих на территории региона, получат материальную помощь.