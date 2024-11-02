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Денежная помощь украинцам в Польше — какие выплаты в ноябре

2 ноября 2024 13:17
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Выплаты в Польше — какую помощь могут получить украинцы в ноябре
Украинские беженцы на границе с Польшей. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Пострадавшие от российской агрессии украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на денежную помощь в ноябре. Деньги, в частности, оказывают на помощь семьям с детьми.

Новини.LIVE рассказывает, какую денежную помощь могут получить украинцы в Польше с 1 ноября.

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Семейная помощь

Zasiłek rodzinny (семейная помощь) предоставляется на определенный период, который начинается 1 ноября и продолжается до 31 октября следующего года. Заявки можно подавать с 1 июля в электронном формате через портал Empatia по ссылке и с 1 августа в бумажной форме, причем их необходимо подавать по месту жительства. Важным критерием является доход, который составляет 674 злотых (доход на одного человека в семье) или 764 злотых, если в семье есть ребенок с инвалидностью. Для выплат на период 2024-2025 учитываются доходы, полученные в 2023 году.

В настоящее время размер семейной помощи составляет: 95 злотых на ребенка в возрасте до 5 лет, 124 злотых на ребенка от 5 до 18 лет и 135 злотых на ребенка в возрасте от 18 до 24 лет.

Время выплаты пособия зависит от даты подачи заявки. Чтобы родители могли сохранить непрерывность выплат, они должны были подать заявку до конца августа 2024 года.

Добрый старт

С 1 июля 2024 года в Польше родители могут подавать заявки на получение двух видов поддержки. Одной из них является помощь Добрый старт (Dobry Start) — единовременная выплата в размере 300 злотых на покупку школьных принадлежностей. Заявку можно подать с 1 июля в Управление социального страхования (ZUS) через приложение mZUS, платформу электронных услуг (PUE) ZUS, портал Empatia и электронный банкинг по ссылке. Важно отметить, что помощь Добрый старт не оказывается на ребенка, который начинает дошкольную подготовку, и родители студентов также не имеют на него права.

Также стоит отметить, что выплаты 300+ и другие социальные пособия в Польше украинцы могут оформить непосредственно на украинскую банковскую карту.

Заявку на получение помощи можно подать до 30 ноября, однако рекомендуется это сделать раньше. Если заявка будет подана после 30 сентября, Управление социального страхования Польши (ZUS) выплатит пособие в течение двух месяцев с момента подачи заявки.

Помощь из фонда алиментов

На пособие из фонда алиментов могут рассчитывать лица, не получающие алименты из-за безрезультатности их взыскания. Право на это пособие устанавливается на определенный период, который начинается с 1 октября и продолжается до 30 сентября следующего календарного года.

Заявки можно подавать в электронном виде через портал Empatia по ссылке с 1 июля, а бумажные заявки в местные органы с 1 августа 2024 года. К каждой заявке необходимо добавить справку органа, производящего исполнительное производство, или заявление о безрезультатности взыскания алиментов.

В настоящее время помощь из фонда алиментов предоставляется в размере установленных алиментов, но не превышает 500 злотых в месяц. Выплата этого пособия длится до достижения ребенком 18 лет или до 25 лет, если он учится в средней школе или университете.

Бессрочная помощь из фонда алиментов может предоставляться при наличии удостоверения о значительной степени инвалидности.

Критерий дохода для получения выплат из фонда алиментов с 1 октября 2023 года составляет 1209 злотых на одного человека.

300 злотых

Каждый украинец, въехавший в Польшу после 24 февраля 2022 года, имеет право на получение единовременного пособия в размере 300 злотых на человека. Эти средства могут быть использованы для оплаты жилья, а также для приобретения одежды, обуви, продуктов питания и средств гигиены.

Заявку на получение этой помощи могут подавать украинцы, легально проживающие в Польше и внесенные в реестр PESEL. Родители, опекуны или другие законные представители могут подавать заявление на получение пособия для детей.

Заявление на получение помощи в размере 300 злотых необходимо подавать в центр социальных услуг по месту жительства.

После рассмотрения заявки, средства будут перечислены на ваш банковский счет.

Что еще нужно знать

Напомним, в Польше ввели новые правила пересечения границы для украинских детей с временным убежищем. Поэтому важно следить за статусом PESEL UKR во избежание проблем с пересечением границы.

Мы также писали, что средняя зарплата в Польше неравномерно отличается в разных регионах. Доходы в некоторых городах могут быть существенно выше, чем в столице.

выплаты беженцы Польша деньги финансовая помощь

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