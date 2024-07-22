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Денежная помощь — в ряде городов предоставляют средства на аренду жилья

22 июля 2024 13:41
Ксения Симонова - Редактор
Деньги на аренду жилья — в каких городах доступна помощь
Ключи от квартиры. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы могут получить средства на аренду жилья в ряде городов. Такую помощь оказывает Благотворительный Фонд "Право на защиту" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Об этом говорится в материалах фонда.

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Как отмечается, БФ "Право на защиту" проводит сбор информации для предоставления материальной помощи на оплату аренды жилья в 2024 году в таких городах:

  • Винница, Винницкая область;
  • Днепр (Днепропетровск), Днепропетровская область.

Целью проекта является поддержка семьи внутренне перемещенных лиц после переезда и содействия в интеграции и адаптации в громадах в течение полугода.

Средства будут предоставлены семьям ВПЛ, которые переместились после 24 февраля 2022 года и ни разу не получали денежную помощь на аренду жилья от международных организаций.

Также нужно относиться к одной из категорий уязвимости населения, в частности:

  • семью возглавляет только один из родителей;
  • семья состоит из одного или нескольких пожилых людей;
  • в семье есть лица с инвалидностью или тяжелобольные;
  • приемные семьи;
  • семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;
  • в семье есть беременные женщины.
помощь по аренде жилья
Источник: БФ "Право на защиту"

Как зарегистрироваться на помощь

Граждане должны заполнить анкету на участие в проекте по следующей ссылке.

После этого специалисты дополнительно проверят информацию на соответствие условиям программы, а также факт предоставления такой помощи от других организаций.

Семьи получат средства тремя платежами. Такой счет должен быть действителен по меньшей мере шесть-восемь месяцев, а также:

  • принадлежать именно заявителю;
  • быть гривневым;
  • не социальным/кредитным/єПідтримки/єМалятко.

Исчерпывающую информацию можно узнать по следующим каналам связи:

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что государство выплачивает работодателям, обустроившим рабочие места для лиц с инвалидностью, денежные компенсации. Сумма может достигать 106 тысяч гривен.

Также мы писали, что в начале полномасштабной войны в Украине многие граждане вынуждены были эвакуироваться в более безопасные регионы. Эти украинцы имеют право на денежную помощь от государства.

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