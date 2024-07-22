Деньги на аренду жилья — в каких городах доступна помощь

Денежная помощь — в ряде городов предоставляют средства на аренду жилья
Украинцы могут получить средства на аренду жилья в ряде городов. Такую помощь оказывает Благотворительный Фонд "Право на защиту" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).
Об этом говорится в материалах фонда.
Кто имеет право на помощь в оплате аренды
Как отмечается, БФ "Право на защиту" проводит сбор информации для предоставления материальной помощи на оплату аренды жилья в 2024 году в таких городах:
- Винница, Винницкая область;
- Днепр (Днепропетровск), Днепропетровская область.
Целью проекта является поддержка семьи внутренне перемещенных лиц после переезда и содействия в интеграции и адаптации в громадах в течение полугода.
Средства будут предоставлены семьям ВПЛ, которые переместились после 24 февраля 2022 года и ни разу не получали денежную помощь на аренду жилья от международных организаций.
Также нужно относиться к одной из категорий уязвимости населения, в частности:
- семью возглавляет только один из родителей;
- семья состоит из одного или нескольких пожилых людей;
- в семье есть лица с инвалидностью или тяжелобольные;
- приемные семьи;
- семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;
- в семье есть беременные женщины.
Как зарегистрироваться на помощь
Граждане должны заполнить анкету на участие в проекте по следующей ссылке.
После этого специалисты дополнительно проверят информацию на соответствие условиям программы, а также факт предоставления такой помощи от других организаций.
Семьи получат средства тремя платежами. Такой счет должен быть действителен по меньшей мере шесть-восемь месяцев, а также:
- принадлежать именно заявителю;
- быть гривневым;
- не социальным/кредитным/єПідтримки/єМалятко.
Исчерпывающую информацию можно узнать по следующим каналам связи:
- горячая линия: 0800750104;
- е-почта: [email protected].
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Ранее мы писали, что государство выплачивает работодателям, обустроившим рабочие места для лиц с инвалидностью, денежные компенсации. Сумма может достигать 106 тысяч гривен.
Также мы писали, что в начале полномасштабной войны в Украине многие граждане вынуждены были эвакуироваться в более безопасные регионы. Эти украинцы имеют право на денежную помощь от государства.
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