Деньги на аренду жилья — в каких городах доступна помощь

Ключи от квартиры. Фото: Unsplush

Украинцы могут получить средства на аренду жилья в ряде городов. Такую помощь оказывает Благотворительный Фонд "Право на защиту" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Об этом говорится в материалах фонда.

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Кто имеет право на помощь в оплате аренды

Как отмечается, БФ "Право на защиту" проводит сбор информации для предоставления материальной помощи на оплату аренды жилья в 2024 году в таких городах:

Винница, Винницкая область;

Днепр (Днепропетровск), Днепропетровская область.

Целью проекта является поддержка семьи внутренне перемещенных лиц после переезда и содействия в интеграции и адаптации в громадах в течение полугода.

Средства будут предоставлены семьям ВПЛ, которые переместились после 24 февраля 2022 года и ни разу не получали денежную помощь на аренду жилья от международных организаций.

Также нужно относиться к одной из категорий уязвимости населения, в частности:

семью возглавляет только один из родителей;

семья состоит из одного или нескольких пожилых людей;

в семье есть лица с инвалидностью или тяжелобольные;

приемные семьи;

семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;

в семье есть беременные женщины.

Источник: БФ "Право на защиту"

Как зарегистрироваться на помощь

Граждане должны заполнить анкету на участие в проекте по следующей ссылке.

После этого специалисты дополнительно проверят информацию на соответствие условиям программы, а также факт предоставления такой помощи от других организаций.

Семьи получат средства тремя платежами. Такой счет должен быть действителен по меньшей мере шесть-восемь месяцев, а также:

принадлежать именно заявителю;

быть гривневым;

не социальным/кредитным/єПідтримки/єМалятко.

Исчерпывающую информацию можно узнать по следующим каналам связи:

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что государство выплачивает работодателям, обустроившим рабочие места для лиц с инвалидностью, денежные компенсации. Сумма может достигать 106 тысяч гривен.

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