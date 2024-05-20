Помощь от ООН — выплаты в 10,8 тыс. грн доступны в новых регионах

Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина

В мае 2024 года часть граждан могут получить дополнительную денежную помощь. Речь идет об эвакуированных жителях прифронтовых территорий Сумской и Харьковской областей, которые относятся к категории уязвимых.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

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Кто имеет право на помощь и сумма выплат

Украинское правительство приняло решение по реализации совместного проекта Минсоцполитики и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), направленного на экстренную дополнительную поддержку эвакуированных семей.

В связи с этим семьи из категории уязвимых, эвакуируемые из прифронтовых общин Харьковской и Сумской областей, после эвакуации будут иметь право на помощь в 10,8 тыс. гривен. Такая сумма назначена на одного человека в семье. Если речь идет о многодетной малообеспеченной семье из пяти человек, то ей предстоит получить 54 тыс. гривен помощи.

Деньги будут выплачивать категориям семей с детьми, которые с 1 мая этого года подлежат обязательной эвакуации, а прежде проживали на Сумщине и Харьковщине, и принадлежали к следующим категориям:

семья имеет человека или ребенка с инвалидностью до 18 лет;

многодетная семья с детьми младше 18 лет;

детей воспитывает одинокая мать или отец;

семья с детьми младше 18 лет — малообеспеченная.

Как оформить денежную помощь

Дополнительная финансовая помощь будет предоставляться единовременно, а продолжительность выплат будет зависеть от объема бюджета программы.

Если эвакуация была организована средствами ОВА, то дополнительно обращаться за данной помощью не нужно, а выплаты будут осуществлены автоматически.

Семьи, которые в рамках обязательной эвакуации, переехали в более безопасное место своими силами, должны обратиться после эвакуации в ближайшее управление соцзащиты в громаде, куда переехали, с заявлением о выплате помощи.

Деньги единовременного пособия зачислят на счет одного из членов семьи-получателя. Кроме того, их можно получить в отделении Укрпочты.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство разрешило завещать единовременную денежную помощь родственникам погибшего военнослужащего. Сейчас ее размер составляет 15 млн грн.

Также мы писали, что государство оказывает материальную помощь для детей, над которыми установлена опека. В правительстве объяснили, как изменились суммы и как получить опекунам.