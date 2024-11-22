Финансовая помощь военным — какие три категории имеют право на дополнительные выплаты

Денежная помощь трем категориям военных — кто имеет право
Бахмутская городская территориальная громада оказывает финансовую помощь участникам АТО/ООС, мобилизованным военным и их семьям, включая семьи погибших бойцов. Минимальный размер выплат составляет около 9 тысяч гривен.
Об этом сообщает Управление социальной защиты населения Бахмутского городского совета.
Какие выплаты можно получить
Бахмутская городская территориальная громада предусмотрела различные виды финансовой поддержки для военных и их семей, в частности:
- Единовременное пособие при увольнении с военной службы: 8 760 грн. Ее получают ветераны войны, Защитники и Защитницы Украины, которые являются жителями общины и уволились после 24 февраля 2022 года.
- Поддержка мобилизованных и контрактников: 30 280 грн. Эта сумма предоставляется военнообязанным жителям, мобилизованным или заключившим первый контракт сроком не менее трех лет с 1 января 2024 года.
- Помощь раненым: 15 000 грн. Ее получают Защитники и Защитницы, которые получили ранения, травмы или контузии во время боевых действий, начиная с 24 февраля 2022 года.
Материальная поддержка предоставляется в рамках программы, действующей с 2023 по 2026 годы.
Как получить финансовую помощь
Для получения выплаты заявителям необходимо собрать следующие документы:
- заявление о предоставлении материальной помощи;
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- справку о взятии на учет ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);
- документы, подтверждающие статус и обстоятельства (удостоверения, справки, выписки);
- реквизиты личного банковского счёта (IBAN).
Также нужно отправить скан или фотокопии документов на e-mail: upszn@bahmutrada.gov.ua и обратиться в Управление социальной защиты населения Бахмутского городского совета.
Что еще нужно знать
Напомним, на размер денежного довольствия украинских военнослужащих влияют немало факторов. В декабре 2024 года их могут ожидать изменения в выплатах.
Также мы писали, что закон Украины предусматривает единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн для родственников погибшего военнослужащего. Ранее члены семьи должны были подавать документы, чтобы получить эти выплаты, но сейчас военным разрешено "завещать" такую материальную помощь своим родным в случае гибели.
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