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Грошова допомога трьом категоріям військових — хто має право

22 листопада 2024 08:00
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Фінансова допомога військовим — які три категорії мають право на додаткові виплати
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Бахмутська міська територіальна громада надає фінансову допомогу учасникам АТО/ООС, мобілізованим військовим та їхнім родинам, включаючи сім’ї загиблих бійців. Мінімальний розмір виплат становить близько 9 тисяч гривень.

Про це повідомляє Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради.

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Бахмутська міська громада передбачила різні види фінансової підтримки для військових та їхніх сімей, зокрема:

  • Одноразова допомога при звільненні з військової служби: 8 760 грн. Її отримують ветерани війни, Захисники та Захисниці України, які є мешканцями громади та звільнилися після 24 лютого 2022 року.
  • Підтримка мобілізованих та контрактників: 30 280 грн. Ця сума надається військовозобов’язаним мешканцям, які були мобілізовані або уклали перший контракт строком не менше трьох років із 1 січня 2024 року.
  • Допомога пораненим: 15 000 грн. Її отримують Захисники та Захисниці, які зазнали поранень, травм чи контузій під час бойових дій, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Матеріальна підтримка надається в рамках програми, що діятиме з 2023 по 2026 роки.

Як отримати фінансову допомогу

Для отримання виплати заявникам потрібно зібрати такі документи:

  • заяву на надання матеріальної допомоги;
  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • довідку про взяття на облік ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);
  • документи, що підтверджують статус та обставини (посвідчення, довідки, виписки);
  • реквізити особистого банківського рахунку (IBAN).

Також потрібно надіслати скан або фотокопії документів на email: upszn@bahmutrada.gov.ua та звернутись до Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради.

Що ще треба знати 

Нагадаємо, на розмір грошового забезпечення українських військовослужбовців впливають чимало факторів. У грудні 2024 року їх можуть очікувати зміни у виплатах.

Також ми писали, що закон України передбачає одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн для родичів загиблого військовослужбовця. Раніше члени сім’ї повинні були подавати документи, щоб отримати ці виплати, але зараз військовим дозволено "заповідати" таку матеріальну допомогу своїм рідним у разі загибелі.

виплати фінансова допомога гроші мобілізація військовослужбовці ветерани АТО

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