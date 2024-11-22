Фінансова допомога військовим — які три категорії мають право на додаткові виплати

Грошова допомога трьом категоріям військових — хто має право
Бахмутська міська територіальна громада надає фінансову допомогу учасникам АТО/ООС, мобілізованим військовим та їхнім родинам, включаючи сім’ї загиблих бійців. Мінімальний розмір виплат становить близько 9 тисяч гривень.
Про це повідомляє Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради.
Які виплати можна отримати
Бахмутська міська громада передбачила різні види фінансової підтримки для військових та їхніх сімей, зокрема:
- Одноразова допомога при звільненні з військової служби: 8 760 грн. Її отримують ветерани війни, Захисники та Захисниці України, які є мешканцями громади та звільнилися після 24 лютого 2022 року.
- Підтримка мобілізованих та контрактників: 30 280 грн. Ця сума надається військовозобов’язаним мешканцям, які були мобілізовані або уклали перший контракт строком не менше трьох років із 1 січня 2024 року.
- Допомога пораненим: 15 000 грн. Її отримують Захисники та Захисниці, які зазнали поранень, травм чи контузій під час бойових дій, починаючи з 24 лютого 2022 року.
Матеріальна підтримка надається в рамках програми, що діятиме з 2023 по 2026 роки.
Як отримати фінансову допомогу
Для отримання виплати заявникам потрібно зібрати такі документи:
- заяву на надання матеріальної допомоги;
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- довідку про взяття на облік ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);
- документи, що підтверджують статус та обставини (посвідчення, довідки, виписки);
- реквізити особистого банківського рахунку (IBAN).
Також потрібно надіслати скан або фотокопії документів на email: upszn@bahmutrada.gov.ua та звернутись до Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради.
Що ще треба знати
Нагадаємо, на розмір грошового забезпечення українських військовослужбовців впливають чимало факторів. У грудні 2024 року їх можуть очікувати зміни у виплатах.
Також ми писали, що закон України передбачає одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн для родичів загиблого військовослужбовця. Раніше члени сім’ї повинні були подавати документи, щоб отримати ці виплати, але зараз військовим дозволено "заповідати" таку матеріальну допомогу своїм рідним у разі загибелі.
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