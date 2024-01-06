Денежная помощь после гибели военного — кто может получить

Военный на кладбище. Фото: Depositphotos

Военнослужащий, военнообязанный или резервист, призванный на учебные (или проверочные) и специальные собрания или для прохождения службы в военном резерве, имеет возможность составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти). Согласно этому распоряжению он может определить лицо (лиц) для получения единовременного пособия по его выбору, определив размер доли этих лиц в процентах.

Об этом говорится в законопроекте №9226 .

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Кто может получить денежную помощь после смерти военного

Распоряжение должно быть в письменной форме и может быть составлено в любой форме. После его составления нотариус или командир воинской части должны заверить его, и в дальнейшем оно хранится в ТЦК и СП по месту регистрации или призыва, или по месту хранения личного дела в случае военных СБУ, СВР и т.д.

Независимо от содержания личного распоряжения право на единовременную денежную помощь имеют малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители погибшего в размере 50 процентов доли, принадлежащей каждому из них при отсутствии личного распоряжения.

В случае отсутствия распоряжения, выплату получат:

дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни и рожденные после смерти, а также дети, в отношении которых погибший был лишен родительских прав;

один из супругов;

родители (усыновители), если они не были лишены по отношению к нему родительских прав или их родительские права были восстановлены на время гибели (смерти);

внуки, если к моменту гибели (смерти) их родители погибли (умерли);

женщина (супруг), с которой (с которым) проживали одной семьей, но не состояли в браке между собой или в каком-либо другом браке, при условии что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу;

иждивенцы, определенные в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Что еще нужно знать

От помощи можно отказаться в пользу других членов семьи, указанных в перечне, подав соответствующее заявление и заверив его нотариально. Однако, не допускается отказ представителей от имени малолетних, несовершеннолетних, совершеннолетних нетрудоспособных детей погибшего.

Помощь не назначается лицам, имеющим административные или уголовные дела за совершение правонарушений в отношении погибшего (умершего) лица.

Содержание распоряжения не разглашается при жизни военного, а военнослужащий может изменить или упразднить его в любой момент. Закон вступает в силу 29 марта 2024 года.

Напомним, что в Украине в 2024 году финансирование оборонного сектора по сравнению с довоенным периодом вырастет в десять раз. В частности, на денежное довольствие и доплаты военнослужащим направят более 751 млрд гривен.

Также мы писали о том, что с 1 января 2024 г. зарплата военным в Украине не изменилась. Да, денежная помощь зависит от того, какие задачи выполняют военнослужащие. Заработная плата финансируется за счет налогов, уплачиваемых компанией и физлицами.