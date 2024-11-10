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Денежная помощь безработным — какие выплаты и когда их повысят

10 ноября 2024 13:00
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Помощь по безработице планируют изменить — что известно
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В ноябре пособие по безработице получают 41,9 тысяч человек, из которых 68% получают повышенную выплату в размере 3600 гривен. В то же время готовится новый законопроект, предусматривающий восстановление довоенных стандартов выплат и отмену ограничений, введенных во время военного положения.

Об этом сообщила председатель правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Наталья Землянская в комментарии "Укрінформу".

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С 1 октября 2024 года Фонд повысил минимальное пособие по безработице на 44%, установив его на уровне 3600 гривен.

Это изменение распространяется на отдельные группы граждан, в частности лиц с недостаточным страховым стажем (менее 7 месяцев за последний год), тех, кто имеет перерыв в стаже более 7 месяцев, а также на внутренне перемещенных лиц, потерявших документы о страховом стаже. На сегодняшний день 28,6 тысячи безработных (68% всех получателей пособия) получают выплату 3600 гривен, что составляет 45% от минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 8000 гривен. Это соответствует рекомендациям Международной организации труда (МОТ) по минимальному размеру пособия по безработице.

Перед принятием решения о повышении минимального пособия по безработице рассматривались два варианта: увеличение до 3028 гривен (исходя из прожиточного минимума) или до 3600 гривен (что составляет 45% от минимальной зарплаты). После обсуждений с работодателями и профсоюзами был выбран второй вариант, поскольку профсоюзы всегда поддерживают повышение социальных стандартов.

Несмотря на это, даже после повышения не все безработные получают одинаковую сумму пособия. По данным Землянской, 1,8 тысячи человек (4% от общего количества) получают всего 1500 гривен ежемесячно. Для 11,5 тысячи безработных (28%) размер пособия определяется с учетом их предварительного дохода.

Какие изменения планирует правительство

Землянская также сообщила, что сейчас активно разрабатывается законопроект, целью которого является восстановление довоенных стандартов выплат по безработице. С апреля 2022 года из-за военного положения были введены ограничения: максимальная продолжительность получения помощи ограничена 90 календарными днями, а ее размер не может превышать минимальную заработную плату.

Чиновница подчеркнула, что уже продолжаются дискуссии о возможности возврата предварительных условий выплат и отмены лимитов их размера. По ее словам, "пора вернуть Фонду его страховую функцию в части выплат по безработице", хотя эта позиция остается спорной и вызывает споры среди экспертов.

В будущем планируется расширение программы поддержки безработных и повышение минимальных выплат в соответствии с рекомендациями МОТ. Ожидается, что новый законопроект возобновит довоенные правила, что должно улучшить ситуацию для многих потерявших работу граждан.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине во время войны ужесточились требования для получения статуса безработного. В 2024 году его предоставляют лицам трудоспособного возраста до назначения пенсии, у которых нет заработка и других доходов, готовых и способных начать работать.

Также мы писали, что около 8 миллионов украинцев не работают и не ищут работу. В Министерстве экономики перечислили, какие категории граждан входят в это число.

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